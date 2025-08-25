Støttegruppen etter 10. august: – Hatretorikk tar liv

Blomster er lagt ned utenfor barnevernsinstitusjonen på Kampen i Oslo, der Tamima Nibras Juhar ble drept natt til søndag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Våre tanker går først og fremst til de rammede. Tamima Nibras Juhar ble brutalt drept mens hun var på jobb for å hjelpe de mest sårbare. Hun ble offer for et rasistisk hat, og gjerningsmannen planla i tillegg et islamofobisk angrep, sier leder Atta Mohammed i Støttegruppen etter 10. august.

– Dette viser at hat ikke bare er meninger. Hatretorikk tar liv, legger han til.

Gruppen minner om terroren mot Al-Noor-moskeen i Bærum i 2019.

– På nytt har tragedien innhentet oss, og det viser at vi som samfunn ikke har tatt rasismen og islamofobien på alvor, sier Mohammed.

Annonse

Støttegruppen understreker betydningen av politiets rolle og mener de må ta hatkriminalitet og islamofobiske trusler på største alvor:

– Vi må aldri glemme. Men viktigst: Vi må handle, slik at ingen flere opplever den samme smerten igjen, sier lederen.

De etterlyser tiltak på tre områder: Muslimhets må anerkjennes som en trussel mot samfunnet, ofrene må stå i sentrum og få støtte og trygghet, og myndigheter, politi, sivilsamfunn og lokalmiljøer må samarbeide om langsiktige tiltak.