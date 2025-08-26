– Stortingsvalget er et verdivalg for arbeidslivet

LO varsler bråk dersom en ny borgerlig regjering går løs på arbeidsmiljøloven. Nå rasler også Unio, YS og Akademikerne med sablene.

Unio-leder Steffen Handal.

Innenriks

Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

–  Når Høyre og Fremskrittspartiet åpner for en generell adgang til midlertidige ansettelser, setter de arbeidslivets grunnleggende trygghet i spill. Vil vi ha en utvikling der midlertidighet og innleie blir normen? spør Unios leder Steffen Handal på vegne av sine 400.000 medlemmer.

–  Hvis en eventuell ny regjering går inn for å øke arbeidsgivers mulighet for å tilsette midlertidig, kommer vi til å motsette oss dette på en veldig tydelig måte, advarer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

akademikerne høyre innenriks midlertidige ansettelser nyheter stortingsvalget unio ys arbeidsmiljøloven
Powered by Labrador CMS