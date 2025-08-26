Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Når Høyre og Fremskrittspartiet åpner for en generell adgang til midlertidige ansettelser, setter de arbeidslivets grunnleggende trygghet i spill. Vil vi ha en utvikling der midlertidighet og innleie blir normen? spør Unios leder Steffen Handal på vegne av sine 400.000 medlemmer.

– Hvis en eventuell ny regjering går inn for å øke arbeidsgivers mulighet for å tilsette midlertidig, kommer vi til å motsette oss dette på en veldig tydelig måte, advarer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.