Av Johan Falnes, Andreas Løf, Oda Ertesvåg og Fredrik Moen Gabrielsen

Det kunngjorde de tre partilederne da de forlot Hurdalsjøen Hotell fredag klokka 15.

– Vi begynte sonderinger i går, og det har vi hatt glede av. Gode samtaler. Og vi kommer til å fortsette de samtalene på mandag. Det er i grunn budskapet, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Ifølge ham har det vært god stemning.

– Vi er oppstemt over det valgresultatet som var, og som gir oss en mulighet og et mandat. Og med det grunnlaget har vi gått gjennom viktige saker og vil fortsette med det på mandag.

– Nå er det helg

Støre har forskanset seg i kjelleren på Hurdalsjøen Hotell sammen med Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og SVs leder Audun Lysbakken for å sondere mulighetene for å danne en ny rødgrønn flertallsregjering der alle de tre partiene er med.

Aps opprinnelige håp var at to dager med intense samtaler skulle være nok, slik at de tre partiene kunne gå videre til formelle forhandlinger allerede mandag.

Men etter det NTB blir fortalt, har det vært krevende samtaler.

På vei ut fra hotellet fredag ettermiddag ville de tre partilederne ikke si om det hadde vært framgang i løpet av de siste to dagene.

– Nå er det helg, sa en ordknapp Vedum til pressen utenfor hotellet.

– I morgen er det flere offisielle avslutninger i Stortinget, og for min del konfirmasjon på søndag, så nå blir det helgefri, før vi fortsetter på mandag, fastslo han.

Vedum beskrev likevel samtalene som gode og seriøse.

– Og på bakgrunn av disse må vi se om det er grunnlag for den ene eller andre konstellasjonen.

To sakskategorier

Selve samtalene har foregått i dyp hemmelighet, og lite har lekket ut fra møterommene.

Men etter det NTB får opplyst, har politikertoppene holdt det Støre tidligere har kalt «rett på mål-samtaler» om de vanskeligste sakene.

I disse samtalene skal en hovedoppgave ha vært å sortere de politiske stridstemaene i to kategorier: en gruppe med saker som de tre partiene ser at er mulige å løse, og en annen gruppe saker som forblir vanskelige.

Ifølge Lysbakken hadde partiene en «god arbeidsøkt» fredag.

– Når vi nå gjenopptar sonderingene til mandag, så er det fordi det er planlagt mange ting til helgen. Vi har blant annet landsstyremøte i helgen, så derfor må det bli sånn, sa Lysbakken på vei ut fra møtene.

– Det er naturlig at vi møtes mandag og fortsetter. Men det har vært en god runde, fortsatte han.

Uenige om regjeringsmodell

Et kjernespørsmål i samtalene er nettopp hvem som skal sitte i regjering sammen.

Støre har gått inn i prosessen med et klart ønske om en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Han skal i samtalene ha vært opptatt av å understreke at de tre partiene utgjør et skjebnefellesskap: Hvis SV ender opp med å bli stående utenfor regjering, så må statsbudsjettene uansett gjøres opp med dem i Stortinget.

Vedum har derimot stått fast på at han foretrekker en Ap/Sp-regjering der SV ikke er med. Men Sp-lederen har aldri lukket døra for SV helt.

Lysbakken har for sin del vært positiv til å forhandle om en trepartiregjering, men har hele tida understreket at det er politikken som avgjør.

