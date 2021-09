Vidar Kleppe gir opp stortingsdrømmen: – Dette var min store sjanse

Kleppe sier til Fædrelandsvennen at han hadde store forventninger etter flere gode målinger.

– Jeg så for meg at vi klarte sperregrensa. Jeg var inne på en måling i Dagbladet og et par til. Jeg trodde virkelig på alle tilbakemeldingene. Det kokte. Jeg var sikker på at vi skulle klare det, sier han til avisen.

Istedenfor brakvalg endte det med stor skuffelse, også i hjembyen Kristiansand. I kommunevalget for to år siden fikk partiet over 13 prosent, men kun 3 prosent av kristiansanderne ville se Kleppe gjøre comeback på Stortinget etter 20 år.

Fædrelandsvennen beskriver en preget politisk veteran etter valgnederlaget. Han mistet også kona Elin Kleppe i sommer.

– Jeg vet ikke om det blir noen neste gang for meg. Det var 20 års jubileum nå, for sist jeg satt på Stortinget. Jeg ser ikke for meg noe neste gang. Du verden hva de har gått glipp av der. Dette var min store sjanse for et comeback på Stortinget, sier Demokratene-lederen.

