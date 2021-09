Vedum etter møtet med Støre: – Det har vært gode samtaler

Rundt klokken 20.30 forlot Vedum og Senterparti-kollega og parlamentarisk leder Marit Arnstad hjemmet til Støre. Vedum sa til pressekorpset som ventet utenfor at det har vært gode samtaler.

– Vi har hatt en hyggelig og konstruktiv samtale, og delt litt mat, sa Vedum.

Han ville ikke svare på om holdningen hans til en regjering som inkluderer SV har endret seg.

– Nå har vi snakket hyggelig sammen, og vi bruker tiden nå til å løfte fram ulike problemstillinger. Det er det vi har brukt kvelden til, sa Vedum.

Arnstad og Tajik var med på møtet

Vedum opplyser til NRK at han hadde besøk av Arnstad hjemme hos seg selv onsdag ettermiddag.

På spørsmål om hva han og Arnstad snakket om, svarte Vedum:

– Det er selvfølgelig hvordan vi skal forvalte tilliten vi har fått i valget, og det ansvaret vi har fått, sa Vedum til kanalen før han satte seg i bilen og kjørte av gårde for å møte Støre.

Litt senere på kvelden ankom også Ap-nestleder Hadia Tajik Støres bolig. Hun sa til de oppmøtte journalistene at hun trodde samtalene ville bli fine, og at hun var spent på både maten og hva de skulle snakke om.

– Vi snakket om litt forskjellig og det har vært gode samtaler, lød den knappe kommentaren fra Tajik før hun satte seg inn i en ventende drosje.

Tajik forlot huset til Støre bare noen minutter etter Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Møter SV torsdag

SV-leder Audun Lysbakken skal møte Støre torsdag, har nestleder i partiet, Torgeir Knag Fylkesnes, bekreftet overfor NRK.

Han sier målet med møtet er å finne ut om det er mulig å danne en flertallsregjering.

– Vårt utgangspunkt er at dersom vi klarer å danne et flertall som kan redusere sosiale forskjeller vesentlig, og få til et skikkelig grønt skifte, så vil det være interessant for oss, sier Fylkesnes.

Også Vedum sa onsdag kveld at han trolig skal snakke med Støre igjen på torsdag, men ga ikke mer informasjon enn det.

