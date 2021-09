Senterparti-nestleder om veien videre: – Upløyd mark

Av Bibiana Piene

Det soleklare målet er å få mest mulig gjennomslag for senterpartipolitikk, sier Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim til NTB.

– Vi er det eneste av de fire store partiene som går fram i årets valg. Det tyder jo på at det er store krefter der ute som har mobilisert for Senterpartiet og som ønsker mer senterpartipolitikk. Det er utrolig oppmuntrende, sier hun.

Ved midnatt mandag lå Sp an til å få drøyt 13,6 prosent av stemmene, en framgang på 3,4 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg og det beste resultatet siden 1993.

Veksle inn i gjennomslag

Nå vil partiet veksle inn resultatet i tydelige gjennomslag, særlig på distriktspolitikk og sentralisering i de kommende regjeringsforhandlingene.

– Vi kommer til å ha noen tydelige krav i forhandlingene. Det er en del saker knyttet til sentralisering der vi forventer et tydelig gjennomslag. Vi føler jo at vi har fått et veldig tydelig mandat for en ny politikk fra velgerne, sier Tvinnereim.

Allerede tirsdag skal Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ha samtaler med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Torsdag skal Senterpartiet ha sitt første sentralstyremøte etter valget, der strategien rundt veien videre skal drøftes. Også fylkeslagene vil bli spurt til råds.

– Vi skal ta med oss synspunkter fra fylkeslagene rundt om i landet og drøfte hva som er viktig å prioritere videre, sier Tvinnereim.

– Upløyd mark

Et av de store spørsmålene i årets valg er om Senterpartiet vil gå med på Støres plan A – en trepartiregjering med SV. Vedum ville ikke avklare saken i partilederdebatten i Stortinget mandag kveld.

Om Sps sonderinger de neste dagene inkluderer SV, ønsker ikke Tvinnereim å uttale seg om.

– Vi skal selvfølgelig være med på de sonderingene som skjer, men her er det ikke noen fasit. Det ligger ikke noen prosessplan klar i skuffen verken hos oss eller noen andre partier. Dette er upløyd mark, sier hun.

Senterpartiets hovedargument for å lukke SV ute fra regjering, er at det da blir færre partier å kompromisse med i regjering.

– Ikke lukket døra

– Men en Ap/Sp-regjering vil jo ikke ha flertall, så dere må jo likevel kompromisse med partiene på Stortinget?

– Vi har ikke lukket noen dører for SV, men utgangspunktet vårt er at en regjeringsplattform basert på Ap og Sps politikk, vil gi størst gjennomslag for vår politikk.

Senterparti-veteran Per Olaf Lundteigen sa til VG mandag kveld at partiet bør si ja til en flertallsregjering med Ap og SV.

Ukjente x-er

SV lå sent mandag kveld an til å få rundt 7,5 prosent av stemmene og 13 mandater. Med sine antatt 28 mandater blir Senterpartiet dermed over dobbelt så stort som SV på Stortinget.

– Hvor mye vil dere sette inn på at SV ikke skal være med i regjering?

– Det har jeg ikke noe svar på i kveld. Vi er nødt til å se det endelige styrkeforholdet i Stortinget. Det er mange ukjente x-er i den kabalen. Blant annet hvilke partier som karer seg under eller over sperregrensen og hvordan totalen blir. Det er ingenting som er gitt, sier Tvinnereim.

– Når i prosessen vil dette bli avklart?

– Det tror jeg ingen har noe svar på nå.

Kritisk til SV-planer

Sp har også stilt seg svært kritisk til SVs planer om å sende en eventuell framforhandlet regjeringsplattform på uravstemning blant partimedlemmene.

– Kan det bli aktuelt å kreve at SV dropper dette?

– Vi har ikke diskutert hvordan vi skal forholde oss til denne krevende og merkelige prosessen med uravstemning. Jeg har fortsatt ikke skjønt hvordan de har tenkt at dette skal fungere, sier Tvinnereim.

