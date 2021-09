Dagsavisens meningsmåling traff best før valget

Meningsmålingsbyrået Opinion ble kåret til det mest treffsikre analyseselskapet etter kommunevalget i 2019, og gjentok bedriften ved årets stortingsvalg.

Det er nettstedet pollofpolls.no som har laget en oversikt over de mest treffsikre målingene foran årets stortingsvalg.

Opinion hadde kun et samlet avvik på 5,3 prosentpoeng på målingen som ble presentert hos FriFagbevegelse og Dagsavisen sist fredag.

Traff best

Avviket for Opinion for to år siden var 5,9 prosentpoeng.

Norstat, som leverer til NRK, ble nummer to på kåringen med et avvik på 7,3 prosentpoeng. Kantar for TV2 på sin side, hadde et avvik på 8,2 prosentpoeng på tredjeplass.

Alle tre målingene ble presentert torsdag og fredag før valget.

Sist – på 19. plass – kom Ipsos for Dagbladet, som bommet med hele 16,6 prosentpoeng kun fire dager før valget.

Seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion er svært tilfreds med denne kåringen.

Fanger opp strømninger

– Målingen vår ble tatt opp mandag til torsdag i forrige uke, og var altså den som traff best, sier Henrik Høidahl til FriFagbevegelse.

Verken Norstats supermåling for NRK eller Kantars rullerende målinger for TV2 i dagene fram mot valget, eller deres sammenstilling av målinger fra 2. august til 11. september som ble publisert på søndag, nådde helt opp.

– Så skal det sies at det vil være noen tilfeldigheter her. Vi er klar over feilmarginene og de statistiske lovene. Og vi snakker jo ikke om eksakt vitenskap. Men jeg er fornøyd med at vi holder fast ved metodikken og modellen vår. At vi synes å ha gode utvalg, og dermed rådata, og at vi fanger opp strømninger ganske tidlig. Det gir oss gode forutsetninger for å måle godt, mener Høidahl.

* Målingen fanget opp Aps formstigning, eller sluttspurt, og hadde kun et avvik på 0,5 prosentpoeng.

* Målingen klarte å «prikke inn» SV, med et avvik på kun 0,2 prosentpoeng. Ingen av de andre byråene kom så tett på SVs valgresultat som Opinion.

* Dessuten traff Opinion godt på Frp og den økte oppslutningen partiet fikk utover i valgkampen, og hadde kun et avvik på 0,5 prosentpoeng.

MDG-velgere ombestemmer seg

Høidahl skulle gjerne sett at målingen var tettere på Høyres og Senterpartiets endelige oppslutning.

– Men vi fanget opp tendensen. Og så var det ingen som hadde MDG under sperregrensa. Vi hadde KrF under, Rødt, Venstre og MDG over, sier Høidahl.

Det mener han det er verdt å se nærmere på:

– Hva gjør at folk sier at de vil stemme på MDG, men når de kommer til valglokalet gjør de ikke det, eller stemmer ikke i det hele tatt, noe som trolig gjelder for mange av de unge. Slik sett var skolevalget et signal, der MDG ikke gjorde det så godt som forventet, og der også SV og Venstre trolig fanget opp mange av klimavelgerne. Disse klimavelgerne fordeler seg rett og slett på flere partier, inkludert partier som ikke først og fremst forbindes med klima og miljø, men som presenterer mer helhetlige løsninger, mener Henrik Høidahl.

Tro mot metoden

Opinion hadde noen avvik fra snittmålingene i september da partibarometeret ble levert fredag formiddag.

– Men i stedet for å falle for fristelsen å gjøre justeringer i vektemodellen eller på annen måte skjønnsmessig vekte rådata, noe vi av prinsipp aldri gjør, valgte vi å være tro mot metoden vår. Alt annet er en risikabel vei å begi seg ut på, forteller Høidahl.

Mange trodde for eksempel at SV hadde for lav oppslutning på målingen, men SV var, sammen med Venstre, Rødt og Fremskrittspartiet, partiet som Opinion traff best på i sin måling.

– Betryggende

– Det er betryggende for oss å vite at vi benytter en leverandør som både leverer og treffer så bra. Nå har de jo truffet best av alle to ganger på rad, sier Tore Ryssdalsnes daglig leder i LO Media.

– Det vil alltid være statistiske variasjoner, men det viser jo at vi kan stole på tallene fra Opinion, legger han til.

Politisk redaktør i Dagsavisen, Lars West Johnsen, mener det er godt å vite at Dagsavisen og leserne kan stole på tallene som presenterer i en valgkamp der meningsmålinger står så sentralt.

– Vi er utrolig glad for at Opinion derfor treffer så godt med målingene – igjen! Soliditeten i håndverket gir tyngde og troverdighet til målingene våre, samtidig som det gjør det til et presist verktøy for våre journalister og kommentatorer, sier Lars West Johnsen til FriFagbevegelse.

