Torbjørn Røe Isaksen : - Ingen liker sure, bitre partier

– Ingen liker sure, bitre partier. Man må heller ikke ta som en selvfølge at vi kommer tilbake. Vi må arbeide hardt i årene framover for å gjenvinne enda mer tillit hos enda flere, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.

– Om det går som det ser ut nå, og vi går i opposisjon, så skal vi først tenke litt gjennom valget. Så skal vi raskt gå i gang med ny politikkutvikling, sier han.

Livet går videre

Isaksen slår fast at livet går videre - også for Høyre - og også når regjeringsmakten går tapt etter åtte år.

– Livet har gått videre for Høyre siden 1884, ser han.

– Hele borgerlig side har fått seg en trøkk. Men Høyre ser ut til å bli nest største parti, så dette er langt fra vårt verste valg. Vi er ikke nede i gjørma, slik vi var i 2005, da vi fikk 14 prosent.

Stolt Bru

Også nestlederne Jan Tore Sanner og Tina Bru forberedte valgvaken på at Høyre er på vei i opposisjon.

– Nå skal vi brette opp ermene og gå løs på nye oppgaver, sa Sanner.

– Vi skal være så stolte over det vi har oppnådd. Vi har styrt landet trygt i åtte år, sa Bru.

