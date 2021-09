Rekordmange forhåndsstemmer i Oslo – tellingen snart ferdig

Hittil er det registrert 250.000 forhåndsstemmer i Oslo. 26.000 av dem er utenbysstemmer, altså stemmer som er tatt imot i Oslo, men som skal sendes til andre kommuner.

Oslo-stemmer avgitt i andre kommuner eller i utlandet tas imot til klokken 17 tirsdag. Det endelige tallet på forhåndsstemmer er derfor ikke klart før onsdag.

Det er allerede på det rene at det er en kraftig økning fra forrige stortingsvalg i 2017, da 178.000 velgere forhåndsstemte i hovedstaden.

Kan bli kø

Tross all forhåndsstemmingen er det ikke mindre trykk enn vanlig ved stemmelokalene i hovedstaden.

– Det er så mye pågang som forventet på en valgdag. Det var stille i går, som forventet, i dag er det jevnt med folk, men ikke noe påfallende færre enn det pleier, sier kommunens valgansvarlig Ingvild Åsgård.

Det kan imidlertid bli kø når mange er ferdig på jobb.

– Erfaringsmessig stikker mange innom valglokalet på vei hjem fra jobben. Da er det greit å huske på at det er 103 valglokaler i Oslo, sier Åsgård.

Morgenstemming i Bergen

I morgentimene i Bergen var det uvanlig stor pågang.

– Det var kø utenfor flere valglokaler før de åpnet klokka 9. Det har det ikke vært mange ganger tidligere, sier valgansvarlig Ida Rambech i Bergen til NTB.

Utover dagen har det roet seg kraftig.

– Jeg har snakket med de ansvarlige ved flere stemmesteder, og alle sier at det er rolig. Det er roligere enn det har pleid å være,

Flere på hjemmekontor kan være noe av årsaken til at det ikke er like stort trykk, tror Rambech.

– Tidligere har det vært topper etter endt arbeidstid, men det blir kanskje ikke sånn i dag, sier hun.

Ingen forsinkelser i tellingen

Valgdirektoratet varslet i helgen at resultatet av forhåndsstemmingen kunne bli noe forsinket på grunn av koronatiltak under tellingen. Det er i år blitt lov å starte tellingen søndag – en dag tidligere enn vanlig. Både Oslo og Bergen er i gang for fullt.

– Bergen kommune ligger godt an, ingen forsinkelser på oss der, sier Rambech.

Oslo er i ferd med å avslutte tellingen av forhåndsstemmene.

– Her ble vi ferdige med manuell telling i går. Nå er vi i ferd med å avslutte den maskinelle tellingen, sier Åsgård.