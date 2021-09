Ola Elvestuen om ny regjering: – Mer konservativt og tilbakeskuende

Ifølge valgprognosen ligger Venstre an til å øke oppslutningen i Oslo og få inn to mandater. Dermed er tidligere nestleder og miljøvernminister Ola Elvestuen inne på direktemandat.

– Jeg skal kjempe for det jeg alltid har gjort, det er klima og natur. Det har jeg gjort helt siden jeg kom inn i bydelsutvalget i Oslo, sier han til Dagsavisen.

Elvestuen tror partiet gjør det så godt i Oslo på grunn av klima- og miljøsaken sammen med en offensiv næringspolitikk. Han trekker også fram rusreformen.

– Vi har tross alt forhandlet inn avkriminalisering i to regjeringsplattformer og hatt en regjering som sto bak den. Det har vært veldig nære og jeg tror det er veldig mange i Oslo som mener den skulle vært vedtatt, sier han.

[ Det politiske Norge kommer til å merke at Rødt er en ny politisk kraft å regne med ]

Elvestuen har heller ikke noen tro på en eventuell ny regjering og mener det vil være et tilbakeskritt.

– Det er ingenting som tyder på at en rødgrønn regjering er noe mer offensiv enn det vi har vært, verken på klima, rusreform eller internasjonalt samarbeid. Dette er jo mer konservativt og tilbakeskuende enn det vi har stått for, sier han.

Klarer partiet å komme over sperregrensa er det et tegn på at Venstre har etablert seg som et grønt liberalt parti, ifølge Elvestuen.

– Vi ser den samme posisjonen for våre søsterpartier i mange europeiske land, og nå må vi vise at vi tar den posisjonen også i Norge. Det er klart at det er det rom for, avslutter han.

[ Høyres vesle håp ble knust ]