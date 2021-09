Marianne Borgen: — Jeg føler meg ganske trygg på at vi kommer til å gjøre et bedre valg i år

SV ser ut til å gjøre et bra valg. Oslos ordfører Marianne Borgen føler seg trygg på at SV kommer til å gjøre et bedre valg enn for fire år siden.

— Det er jeg utrolig glad for. Det skyldes selvfølgelig en fantastisk valgkamp som våre valgmedarbeider har gjort. Vi har også tre fantastiske toppkandidater fra Oslo med Kari Elisabeth Kaski på topp. Så tror jeg kanskje at mange har sett at de seks årene vi har vært med på å styre byen har gikk resultater. At SV er et parti man kan stole på at vi får gjennomført politikk. Det tror jeg også har hatt betydning.

Kari Elisabeth Kaski tror at de gode sjansene skyldes en enorm valgkamp i Oslo.

— Vi har hatt historisk mange aktivister som har drevet valgkamp. Vi har vært ute i hele byen og vært mer aktiv enn noensinne. Det jo klart at når valgkampen har handlet om rettferdig fordel og klima så er det jo de to viktigste sakene våre også. Folk har tillitt til at vi mener alvor og kommer til å gjøre en forskjell på de sakene, og det er et ansvar vi må ta videre nettopp fordi det har vært en så stor bevegelse for klima og for rettferdig fordeling.

I tillegg har SV vokst i alle fylker.

— Det tror jeg handler om at etter åtte år med borgerlig regjering så er det veldig mange som både er klar for et skifte, det er mange som merker forskjellsnorge på kroppen og klimaengasjamentet er stadig større. Det er det jeg er særlig glad for den valgkampen her at det er mange flere som vil stemme på klimaparti enn tidligere.