LO-lederen puster lettet ut: – Ser ut som vi får en rødgrønn regjering med Ap, Sp og SV

– Det er foreløpig en prognose, og jeg tør ikke slippe jubelen løs før vi ser hva som blir det endelige resultatet. Men det prognosene viser nå er at det ser ut til å bli et skifte. Det ser ut som Jonas Gahr Støre blir statsminister. Og sånn det ser ut nå vil vi få en rødgrønn regjering av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Skulle dette bli resultatet skal jeg være veldig fornøyd.

Det sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Dagsavisen.

Da prognosene til Valgdirektoratet og TV 2 kom opp på storskjermene ble det ellevill jubel på Folkets hus i Oslo der Arbeiderpartiet har sin valgvake. Begge prognosene viste tall over 26 prosent for Arbeiderpartiet og flertall for Ap, SV og SP, uten Rødt og MDG.

Nest dårligst

Likevel er et valgresultat på 26 prosent svært dårlig historisk sett for Arbeiderpartiet. Siden krigen var kun bunnåret 2001 dårligere. Da fikk partiet 24,3 prosent.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier til Dagsavisen at man må huske tilbake til nyåret i år. Da lå Ap langt under 20 prosent på målingene og var landets 3. største parti.

– Vi må ta utgangspunkt i hvor Arbeiderpartiet var for bare få måneder siden. Da vi gikk inn i valgåret 2021 hadde vi målinger helt nede på 17,5 prosent. Det har vært 4 ganske tøffe år fra valgnederlaget i 2017 der vi sakte, men sikkert har bygd opp igjen tillit. Det har tatt lang tid, og vi skal fortsatt bygge mer tillitt og få større oppslutning. Med det utgangspunktet og jobben som er gjort fra vi gikk inn i valgåret har vi grunn til å si oss fornøyd, sier Stenseng.

Hessen Følsvik vil foreløpig ikke gå inn på hvorfor Ap isolert sett har fått et dårlig valgresultat, til tross for et foreløpig rødgrønt flertall i prognosene.

– Nå skal vi først vente og se de endelige tallene. Så skal vi kommentere det senere. Først og fremst nå er jeg glad for at det ser ut som det blir et skifte, sier LO-lederen.

Gjennomslag

Stenseng sier prognosene kan antyde at Ap har hentet mange usikre velgere mot slutten av valgkampen.

– Det som har vært målet vårt gjennom hele valgkampen var å få et nytt flertall for en rødgrønn regjering med Senterpartiet og SV. Det har vært små marginer gjennom valgkampen, men prognosene viser foreløpig at vi skal få til. Det er veldig gledelig. Og jeg syntes oppslutningen til Arbeiderpartiet viser oss i det øvre sjiktet av hva vi har hatt på målingene. Det er jeg veldig glad for. Det viser at vi har fått tilbake mange som har tvilt og mange som har sittet på gjerdet. Både vår oppslutning og at det ligger an til et rødgrønt flertall. Men vi vet at mye kan endre seg i løpet av kvelden, sier Stenseng.

LO-lederen er også strålende fornøyd.

– Det er viktig for oss å få en regjering med flertall bak seg som kan ivareta våre saker. De har vi mange av, men i første rekke handler det om arbeid, trygghet for arbeid og om å skape ny, bærekraftige arbeidsplasser. Med en sånn regjering det ser ut som nå skal det være mulig å få gode gjennomslag for våre medlemmer, sier hun.