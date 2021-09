Høyres Jan Tore Sanner: – Magefølelsen min er litt ubestemmelig

Høyres toppledelse og statsråder kom til valgvaken på Radisson Blu Scandinavia Hotel i hovedstaden med en holdning som sa: «Vi er spente, vi håper det beste, men dette ser jo ikke så bra ut. Og om vi mister regjeringsmakten la oss i alle fall bli størst mulig».

– Magefølelsen min er litt ubestemmelig, innrømmet Høyres 1. nestleder Jan Tore Sanner overfor Dagsavisen.

– Men jeg er alltid optimist og håper selvsagt på et best mulig resultat for Høyre. Det er ikke uvanlig om det blir skifte etter åtte år, men jeg håper jo selvsagt et fortsatt sterkt Høyre og at vi skal klare ytterligere fire år, sa han til Dagsavisen.

– Det er klart jeg er veldig spent! sa forskningsminister Henrik Asheim til Dagsavisen.

– Vi gikk inn i valgkampen med 18 prosent. Og så er det så mange X-faktorer i dette valget, med fire borgerlige partier å følge med på, sa forskningsminister Henrik Asheim, før han gikk inn i valgvakesalen som var dekorert med optimistiske Erna-plakater, Bent Høie-figurer i papp og blå Høyre-ballonger.

Drømmen

Høyre drømte i utgangspunktet om å komme opp i 25 prosent, samme resultat de fikk ved forrige stortingsvalg i 2017.

Men Høyre har falt jevnt og trutt på meningsmålingene hele våren, fra et gjennomsnitt på nasjonale målinger i februar på 25,6, til 19,3 i september.

I skolevalget, som gjerne er en indikator på hvilken vei valgvinden blåser, fikk de bare 13, 5 prosent, og kom på tredjeplass etter Ap og Frp. En av de siste meningsmålingene før helgen ble omtalt som en «katastrofemåling» for Høyre. Da fikk de bare 18 prosent.

Energisk valgkamp

Deres sterkeste kort i valgkampen har vært statsministeren selv, Erna Solberg. Målet er å få henne gjenvalgt for andre gang, noe ingen statsminister har greid før henne. «Vil du ha Erna som statsminister?» har Høyre spurt på alle valgplakater.

Erna har drevet en energisk valgkamp og kjørt kampanjebuss land og strand rundt, og har fått strålende terningkast-resultater på de to siste partilederdebattene.

