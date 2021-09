Frps Erlend Wiborg: – Vi skal komme knallsterkt tilbake

Førstekandidaten til Østfold Frp synes målingene er som ventet.

– Jeg hadde selvfølgelig håpet på andre tall, men nå får vi se hvordan kvelden utvikler seg. Mye tyder jo på at det går mot et skifte og det har man jo sett i lengre tid, sier han til Dagsavisen.

Han er fornøyd med fremgangen som partiet har hatt.

– Fremskrittspartiet har klart å reise seg betydelig i løpet av valgkampen. Vi hadde målinger ned på 7-8 prosent, og nå oppe på 11 prosent. Vi har virkelig klart å begynne gjenreisningen og komme oppover. Det er jeg veldig fornøyd med. Men jeg håpet jo selvfølgelig på et enda bedre resultat.

Wiborg skal kjempe hardt om partiet kommer i opposisjon.

– Om det blir opposisjon så kommer jeg til å gjøre det jeg kan for å kjempe for Fremskrittspartiet og for frihetsverdiene vi kjemper for. Også er det fire år til neste stortingsvalg, og vi skal komme knallsterkt tilbake for å si det mildt.

– Nå er frem skrittspartiet på god fremgang fra den situasjonen vi hadde for et halvt år siden. Det tyder på at fremtiden er lys for oss. Vi er på vei oppover, men det tar tid, sier han.