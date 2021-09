Dette er Dagsavisens kommentatorer mest spent på foran valg-kvelden

Arne Strand: Svært spennende med MDG og Rødt

– Det store spørsmålet i kveld er hvor stor oppslutning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti får til sammen. Blir de store nok til å kunne danne flertallsregjering sammen? Det er det første vi må se på.

Dagsavisen-nestoren er også opptatt av partiene som vaker rundt 4 prosent på meningsmålingene.

– Videre blir det svært spennende om Mdg og Rødt kommer over sperregrensa. Jeg tror faktisk at de gjør det denne gangen.

Men Venstre tror han derimot kommer under den svært viktige sperregrensa.

– For fire år siden stemte mange tradisjonelle Høyre-velgere på Venstre, men i år tror jeg flere av dem går tilbake til Høyre. De ser at Høyre sliter, og vil nok støtte dem.

Hege Ulstein: Frp har en oppadgående kurve

Politisk kommentator Hege Ulstein er også opptatt av partiene rundt sperregrensa, og om det blir flertall for Ap, Sp og Sv.

– Jeg er veldig usikker på om Rødt og Mdg kommer over sperregrensa. De pleier ofte gjøre det dårligere på valgdagen enn på meningsmålinger, sier Ulstein.

– Så er jeg spent på om Arbeiderpartiet oppnår et bedre valgresultat enn i 2001, og om Frp går forbi Sp på oppløpssiden. Jeg tror ikke det siste skjer, men Frp har en oppadgående kurve.

– Et mareritt for Arbeiderpartiet

– Det store spørsmålet er selvsagt om Ap, Sp og Sv får flertall, men også hvor store Arbeiderpartiet blir i dette, sier politisk redaktør Lars West Johnsen.

Han mener styrkeforholdet internt på venstresiden vil være sentralt for hvilken regjering vi får.

– Hvis ikke de tre partiene får flertall, er det ikke sikkert de går i regjering. Da kan fort Ap og Sp gå sammen i en duo og søker støtte på Stortinget, sier West Johnsen

– Det siste der er fort Sps drømmescenario, og et mareritt for Arbeiderpartiet, legger kommentator Jo Moen Bredeveien til.

Bredeveien peker også muligheten for at meningsmålingene ikke har plukket opp alt som beveger seg blant velgerne.

– Ligger det en Trump-effekt her? Kanskje finens det et parti her som har blitt målt mye lavere enn det som faktisk er oppslutningen. Det kan for eksempel gjelde Senterpartiet. Men det får vi snart vite, avslutter Jo Moen Bredeveien.

