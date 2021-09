– Det er en sterk beskjed om et nytt flertall og en ny kurs, sa SV-nestleder Kirsti Bergstø til Dagsavisen etter at prognosene ble lagt fram.

Og et nytt flertall ser det ut til å bli. Klokka 21 mandag offentliggjorde Valgdirektoratet sin prognose. Ifølge den ligger SV an til å få en oppslutning på 7,7 prosent. Det er høyere enn valgresultatet i 2017, men litt lavere enn flere av meningsmålingene før valget.

– SV har vært veldig tydelige på at dette er et veivalg. Det handler om økte forskjeller eller sterke fellesskap. Det handler om å møte den alvorlige natur- og klimakrisa med passivitet eller handling. Og det har vi fått veldig tydelig fram i denne valgkampen, sa Bergstø før prognosene ble lagt fram.

Full jubel på SVs valgvake da valgprognosen ble presentert

Nytt trekløver ved makta?

Hvis prognosen slår til, blir årets valg en opptur for SV etter flere år med lavere oppslutning. Fra rekordhøye 12,5 prosent ved stortingsvalget i 2001, falt de til 4,1 prosent ved katastrofevalget i 2013. Da hadde SV sittet åtte år som en del av en rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Et av de store spørsmålene i år har nettopp vært om det blir en gjentakelse av det samarbeidet etter valget. Arbeiderpartiet har vært klare på at de helst vil ha en slik rødgrønn trepartiregjering, mens Sp gjentatte ganger har sagt at de går til valg på en «Ap-Sp-basert» regjering.

SV-leder Audun Lysbakken har på sin side sagt at han ikke lukker noen dører i et eventuelt regjeringssamarbeid.

– Min holdning er at jeg tar hele hurven, sa Lysbakken på den siste partilederdebatten før valget.

Oslo-suksess

Etter at FNs dystre klimarapport ble sluppet i august, fosset flere av partiene som særlig profilerer seg på klima, SV, MDG og Venstre, fram på flere målinger. Særlig i Oslo gikk det mot et brakvalg.

For SV har pilene pekt oppover i Oslo: Fra en oppslutning på rundt 9 prosent i både stortingsvalget i 2019 og kommunevalget i 2019, får de på mandagens prognose knallsterke 14 prosent.

Førstekandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, lovet fest da Dagsavisen snakket med henne tidligere mandag kveld. Også for å feire valgkampen og aktivistene.

