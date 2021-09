Det ligger an til å bli en sperregrense-thriller for MDG i kveld. Partiet, som fikk et voldsomt oppsving på meningsmålingene etter FNs klimarapport har fått kritikk for å være for lite samarbeidsvillige, og særlig ultimatumet om stopp i oljeleting har vært pekt på som noe som kan gjøre det vanskelig for MDG å få reell makt i Stortinget. Dagsavisen fikk snakke med Lan Marie Berg på valgvaken på Sentralen i Oslo.

– Tenker du at dere burde hatt en litt mindre hard retorikk når det kommer til deres ultimatumet for videre oljeleting?

– Nei, på ingen måte. Vi sier bare det samme som FNs generalsekretær gjør, og som stadig flere land tar til orde for. Nemlig at vi må slutte å lete etter olje fordi vi allerede har funnet for mye. Det mener vi både fordi det er best for kloden, men også for Norge, og får å sikre vårt velferdssamfunn i framtida, så det er bare minstemålet for hva som må til for at Norge skal føre en ekte klimapolitikk, sier Lan Marie Nguyen Berg til Dagsavisen.

Oljestopp

Som 1.-kandidat i Oslo, og et populært ansikt utad, er sannsynligheten stor for at Berg kommer inn på Stortinget.

Partiet er det eneste som har vedtatt en sluttdato for norsk oljenæring, og vil ikke rikke på sitt standpunkt om at norsk oljeproduksjon må stanse innen 2035.

I august kunne Miljøpartiet De Grønne feire en oppslutning på 5,5 prosent i snitt på de nasjonale meningsmålingene. I valgmåneden september var de derimot nede på 4,9 prosent, ifølge Poll of polls.

Skolevalget ble heller ikke den oppturen de hadde håpet på, og partiet gikk tilbake med 0,8 prosentpoeng, ned til 6 prosent. Dermed ble den siste innspurten i valgkampen en stressende kamp mot sperregrensa.

MDG-leder Une Aina Bastholm sier til NTB at hun er spent, og hun håper partiet kommer over sperregrensa og nærmer seg 5 prosent.

Lekkasje

– Dere har lekket stemmer til SV og Rødt, er det noe dere tenker dere burde gjort annerledes?

– Vi gjør det bedre i Oslo enn vi har gjort noensinne, i et stortingsvalg, i alle fall ifølge målingene. Men nå er det veldig spennende, og hver stemme teller for om vi skal klare å komme over sperregrensa, og da kan vi også gå fra én til ti stortingsrepresentanter på Stortinget så det blir veldig spennende, sier Berg.

– Hvis ikke dere skal bli mer kompromissvillige, hvordan bør de andre partiene endre seg for å kunne møte dere på deres ultimatum for oljebransjen?

– Vi har satt norsk oljepolitikk og klimapolitikk på dagsorden gjennom denne valgkampen, og det er bra. Jeg tror veldig mange partier nå føler på presset for å levere på klima og miljø. Men akkurat som vi ser i Oslo, så ser vi at det må et stort Miljøparti De Grønne til for at en rød regjering skal bli grønn, og derfor så vet vi nå at hver eneste stemme teller. Hvis vi kommer over sperregrensa, så kan vi gå fra én til kanskje ti stortingsrepresentanter, og bli en sterk grønn kraft på Stortinget.

– MDGs oljepolitikk har blitt mainstream

Rundt klokken 20 talte Berg til valgvaken, og takket alle som har jobbet under MDGs valgkamp.

– Takk til alle dere som har bidratt til en historisk valgkamp for Miljøpartiet De Grønne, sa 1. kandidaten fra talerstolen.

MDG-politikere på kveldens valgvake. (Hennika Lillo-Stenberg)

Hun fremhevet at det må leveres mer på klima og miljø, og at det har vært et skifte i hvordan partiets politikk mottas.

– Inne i den norske oljebobla har ingen flere oljefelt vært et radikalt standpunkt. I virkeligheten er det et minstemål for det vi må få til de neste årene. Og i denne valgkampen har MDGs oljepolitikk endelig blitt mainstream, fortsatte hun.