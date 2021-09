Støre: – Jeg opplever at det er en god vind

Av Johan Falnes

– Jeg er skrudd sammen slik at i valg så er ingenting avgjort før siste stemme er telt opp. Norske valg er jevne. Vi har sperregrensa, og vi har velgere i bevegelse i sluttfasen. Men jeg opplever at det er en god vind for Arbeiderpartiet, sier Ap-lederen til NTB.

Lørdag var han på valgkamp i Bodø, der Arbeiderpartiet nå kjemper for å vinne et tredje mandat i Nordland og få inn Øystein Mathisen på Stortinget.

Før valgdagen skal Støre i tillegg innom Hedmark og Akershus, to andre valgdistrikter der Arbeiderpartiet nå har håp om å kapre nye mandater.

Historisk svakt

De siste to ukene av valgkampen har målingene svingt mellom drøyt 23 prosent til nesten 27 prosent.

Snittet av målinger i september ligger på 24 prosent, viser tall fra nettstedet Poll of polls.

Et resultat på 24 prosent vil være Arbeiderpartiets dårligste ved et stortingsvalg på nesten 100 år. Likevel ligger Støre svært godt an til å bli landets neste statsminister – kanskje først og fremst takket være drahjelp fra de øvrige partiene på rødgrønn side.

Støre mener selv at Arbeiderpartiet har lyktes i valgkampen.

– Jeg sitter med en god følelse, sier han.

– Jeg opplever at vi har vært på viktige steder, møtt veldig mange mennesker, brukt tid på viktige debatter. Så her jeg står i dag, så er jeg tilfreds. Og jeg tror jeg lever opp til det at jeg har gjort så godt jeg kan, og vi har gjort så godt vi kan. Det tror jeg står seg.

Har løftet seg

Støre viser til at Ap har løftet seg fra et nivå på rundt 20 prosent på gallupen i vinter.

– Vi lå på et veldig lavt nivå, men hadde tro på politikken og på planen vi hadde lagt. Jeg er veldig takknemlig og imponert over laget vårt som har holdt fast ved det. Det mener jeg vi ser resultater av nå. Vi har løftet oss måned for måned, og jeg tror vi kan løfte oss ytterligere inn mot valget, sier han.

– Er det sannsynlighetsovervekt for at du blir statsminister etter valget?

– Vi snakkes valgnatta, så får vi se.

