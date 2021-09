Seier med bismak: – De snakker mye om olje. En del steder tror jeg det går hjem

– Jeg har vært med i AUF i veldig mange år, også på den tida vi ikke pleide å vinne skolevalgene. Det å være største parti er den målsettinga vi har hatt, og det er jeg veldig glad for at vi klarte, sier AUF-leder Astrid Hoem til Dagsavisen.

Før årets skolevalg var AUFs målsetting klar: Arbeiderpartiet skulle bli største parti blant norske skoleelever. Jubelen sto i taket på Soria Moria i Oslo da valgresultatet ble lagt fram. For fjerde år på rad ble Ap størst med sine 23,3 prosent, en prestasjon ingen har klart før.

Samtidig kom seieren med en kraftig bismak. Til tross for at de fortsatt er størst faller Arbeiderpartiet for fjerde år på rad, og den blå blokka styrker seg mot den røde sammenlignet med skolevalget for to år sida.

[ Arne Strand: – Skoleungdommen foretrekker den rødgrønne siden ]

Peker på olja

Særlig Fremskrittspartiet med 13,9 (+ 5,8) bidrar til å løfte den blå blokka. Hoem tror hovedårsaken til at blå blokk og særlig Frp styrker seg sammenlignet med 2019 handler om oljedebatten.

– Jeg tror grunnen til at de styrker seg er at Frp har gått ut av regjering. Selv om vi er uenige i det så snakker de mye om olje, og en del steder tror jeg det går hjem, sier Hoem.

Resultatene fra de ulike fylkene kan gi Hoem støtte. I oljefylket Rogaland dobler Fremskrittspartiet oppslutning sammenlignet med 2019, fra 8,6 til 16,8. Fylkesoversiktene viser at Frp gjør det bra langs stort sett hele vestlandskysten, på Sørlandet og i nord.

Også Frp-leder Sylvi Listhaug peker på det samme.

– FpU har hatt slagordet «Drill, baby, drill». Det er et budskap som går rett hjem, sier hun til NTB.

FpU-formann Andreas Simon Brännström sier ungdomspartiet har hatt tre hovedbudskap i valgkampen: fortsatt oljeaktivitet på norsk sokkel, lavere skatter og avgifter – spesielt i bilpolitikken – og mer valgfrihet i skolen.

– Det er saker som har appellert veldig godt til de unge, sier Brännström til NTB.

[ Høyres valghåp: – Er det noe disse siste årene har lært oss, så er det dette ]

Avlyste debatter

I Oslo, som i årevis har vært en av AUFs bastioner, ble Arbeiderpartiet størst med knappest mulig margin. SV puster partiet i nakken, og Ap fikk kun 17 flere stemmer enn SV blant Oslos skoleelever.

Leder i AUF i Oslo Varin Hiwa sier det har vært vanskelig for AUF å nå gjennom til mange elever når flere skoledebatter har vært avlyst og flyttet inn i digitale flater.

– Det er godt å være størst og det er godt å vite at vi har vunnet i Oslo, til tross for at skoledebattene her ble avlyst. Vi tilpasser budskapene våre etter hvilke skoler vi er på, og det har vi ikke fått mulighet til i år. Elevene har selv sagt at de digitale skoledebattene ikke har nådd like bra ut, som er synd, sier Hiwa, og legger til:

– Noe annet som er veldig kjipt er at valgdeltakelsen i skolevalget i Oslo er veldig lavt. 60 prosent stemmer, så nesten halvparten har ikke stemt. Da har vi ikke nådd ut til ungdomsdemokratiet i Oslo, og det er veldig synd.

Tallene fra skolevalget viser at Hiwa har rett. Vanligvis stemmer mellom 75 og 80 prosent av elevene ved Oslos skoler ved skolevalget. I år er tallet rekordlave 63 prosent. Tallet gjenspeiles i landet for øvrig, der valgdeltakelsen var på 68,7 prosent, det laveste tallet noensinne.

– Skoledebattantene våre har blitt skolert et helt år. At vi ikke fikk muligheten til å vise og spre politikken vår og hva vi står for er veldig synd, sier Hiwa.

[ AAP-general om Ropstads gratisbolig: – Hvis dette hadde vært en Nav-bruker, hadde vedkommende blitt anmeldt ]