Kampen for heltid skal vinne LO-medlemmene

– Det skapes ulikhet i Norge fordi folk ikke får hele stillinger. Det har med hva slags samfunn vi ønsker. Vi ønsker et samfunn der alle skal ha en lønn å leve av, en arbeidstid å leve av og vite når de har fri. Derfor må vi ha hele, fulle stillinger, sier Christopher Beckham, forbundsleder i Handel og Kontor (HK).

Sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets Trine Lise Sundnes var han nylig på arbeidsplassbesøk på Ikea Furuset nettopp for å snakke om betydningen av heltid. Han er klar på hva HK mener trengs: En lovendring som fastslår at heltid skal gjelde i norsk arbeidsliv.

Lovfestet rett til heltid var også en av sakene Trine Lise Sundnes frontet da hun var leder i HK.

Nå står hun på fjerdeplass på Arbeiderpartiets Oslo-liste, og ut fra målingene går det mot en plass på Stortinget. Da vil hun i så fall representere et Ap som har sagt at styrking av retten til heltid i lovverket er en av de 40 sakene partiet vil prioritere i løpet av de første 100 dagene i regjering.

Skulle vinne valget

LO sentralt, flere LO-forbund og Ap har gått sammen for å løfte heltidsproblematikken før årets valg.

Ifølge VGs opplysninger brukte Ap og flere fagforeninger rundt tre millioner kroner på en heltidskampanje andre uka i august. Målet var å nå alle de 500.000 menneskene som jobber deltid i Norge.

– Lykkes vi med det, så vinner vi valget, sa Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

Selv om Stenseng 9. august sa at det var uka de skulle vinne valget, har ikke Ap gjort store byks på meningsmålingene. I august fikk de i snitt 24 prosent, ifølge tall fra Poll of polls. I juli var tallet 24,3.

Nå handler det for Ap om å gå manngard fra virksomhet til virksomhet, ute på stand, prate med folk og få folk til å stemme, sier Sundnes. I Oslo gjelder det særlig i øst. Det har ved flere valg vært klare skiller mellom valgdeltakelsen i Oslos bydeler, med lavere oppslutning i flere av de østlige bydelene.

– Hele Groruddalen må reise seg. De eneste som vinner på at folk ikke stemmer i Groruddalen, er høyresida, sier Sundnes.

4.kandidat fra Oslo Arbeiderparti, Trine Lise Sundnes.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik understreker at det fortsatt er valgdagen som gjelder, og sier at heltid er en viktig sak for medlemmene deres. Hun mener det er en type sak som ikke alltid får like stor oppmerksomhet i valgkamper.

– Kan det være at heltidsproblematikken ikke trekker nok velgere?

– Nei, jeg tror det er vanskelig å få arbeidslivsspørsmål på dagsordenen i de store medieflatene. Jeg har ikke registrert hittil at det har vært diskutert heltidsspørsmål i partilederdebattene. Det er det samme vi opplever ved hvert eneste valg. Det er ikke nødvendigvis det våre medlemmer er opptatt av som blir løftet høyest på den politiske dagsordenene. Det er veldig synd, svarer Følsvik.

«Faste jobber» var nummer en på topp ti-lista over LO-medlemmenes viktigste saker før årets valg.

LO støtter en rødgrønn regjering bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, med Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister. Av de andre partiene på venstresida og sentrum-venstre, går Rødt inn for å lovfeste at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet. I et svar til LO i 2019 sa MDG at de støtter rett til heltid, men også rett til å velge.

Planen klar

Arbeiderpartiet har flere grep de vil ta i arbeidslivet, hvis de får regjeringsmakt. Blant dem er:

Snu bevisbyrden i spørsmål om deltid/heltid

Gjeninnføre den kollektive søksmålsretten

Doble fagforeningsfradraget

Den kollektive søksmålsretten, som blant andre Ap vil gjeninnføre, betyr at fagforeninger kan stille krav om for eksempel hele stillinger på vegne av medlemmene sine. På den måten slipper arbeidstakeren å gjøre det selv.

I dag kan arbeidstakere kreve høyere stilling ut fra hva de kan dokumentere at de faktisk har jobbet de siste tolv månedene. Arbeiderpartiet og fagbevegelsen har gått inn for å snu den såkalte bevisbyrden, slik at det er arbeidsgiversida som må kunne dokumentere at det er et behov for deltid.

Selv om ulike yrker har forskjellige løsninger med arbeidstidsordningene sine, mener LO-leder Følsvik at prinsippet er det samme.

– Hvis det er arbeidsgiver som må bevise at de faktisk ikke kan tilby noe annet enn heltid, tror jeg det vil gi ansatte en helt annen mulighet til å kreve fulle stillinger, sier hun.

Det er et grep de har snakket om lenge, og Følsvik mener det er et viktig steg på veien mot å skape det hun kaller en heltidskultur, om det så er i offentlig eller privat sektor.

– Det som er så typisk er at dette er mest utbredt i kvinnedominerte yrker. Dermed er det kanskje også den viktigste likestillingspolitiske saken for oss.

[ Støre forsvarer 100-dagersplan: – Vi er utålmodige etter å gi landet en ny og mer rettferdig kurs ]

Flere partier

Arbeiderpartiet har en målsetting om 50 prosent oppslutning blant LOs én million medlemmer. I en spørreundersøkelse gjort av Rødt i mai svarer tre av ti LO-medlemmer at de stemmer Ap, ifølge Dagbladet. På spørsmål om hvorfor ikke tallet er høyere, svarer Sundnes at det vi har sett fram til nå, er målinger. Fasiten tror hun ikke kommer før alle stemmene er talt opp.

– Fra vår side vil vi gi jernet helt fram og overbevise så mange som overhodet mulig, sier Sundnes.

– Vi må få folk til å se forskjellene mellom de ulike ideologiske retningene. De fleste jeg møter sier det blir et regjeringsskifte. Jeg mener det er en hvilepute. Det blir ikke noe skifte hvis folk ikke går og stemmer.

Ved stortingsvalget i 2017 var Ap-andelen blant LOs medlemmer på 38 prosent.

Sundnes er klar på at hun mener folk må stemme på et av de tre partiene som går inn for en flertallsregjering på sentrum/venstre.

– Da handler det ikke om å stemme på alle de andre partiene på venstresida. Da får vi ikke noen flertallsregjering. Hvis velgerne mener noe med at vi skal inn i regjeringskontorene og endre lover og regler, må de sørge for å få oss inn der. Da kan de ikke stemme på noen som går til valg på å stå utenfor de kontorene.

Arbeiderpartiet har vært klare på at de går til valg på en Ap, SV og Sp-regjering. Ifølge snittmålingene for august går det akkurat, mens september-tallene foreløpig tyder på at det potensielle trekløveret kan måtte søke støtte fra andre. Både Rødt og MDG ligger an til å komme over sperregrensa.

