– Sorry, Erna, sorry Sylvi - dere har sparken

– Amazonas brenner, polene smelter, folk er allerede på flukt fra klimaendringene og selv USA skjønner at det er på tide å våkne, sa Grønn Ungdoms debattant Rauand Ismail under onsdagens digitale skolevalgdebatt arrangert av Utdanningsetaten, som kunne følges av tusenvis av skoleelever i Oslo.

– Sorry, Erna, sorry Sylvi! Takk for innsatsen! Men nå er det valg. Og dere har sparken! sa Ismail.

Utslippskutt-konkurranse

Absolutt alle paneldeltakerne fra alle ungdomspartiene ble i debatten nødt til å forholde seg til klimakrisen, enten de ville eller ikke, for dette ble det store temaet: Hva skal vi leve av etter oljen? Hvem er best til å kutte utslipp? Det ble nærmest en konkurranse om hvem som hadde den beste løsningen på klimakrisen, og hvem som ikke hadde det.

– Jeg er ikke for å kutte norsk olje, fordi det hjelper ikke. Jeg er for å løse klimakrisa på en fornuftig måte som bygger på fakta, ikke følelsene til venstresiden, sa FpUs debattant Simon Velle.

– Ærlig talt, Høyre, Venstre og KrF: Dere har putta klimafornekterne i Frp i regjering, også er dere sjokkerte over at det ikke er kutta nok utslipp! Det er som å melde seg på «Ex on the Beach», og så bli sjokkert når eksen din kommer inn, sa AUFs Agnes Nærland Viljugrein.

Onsdagens digitale skolevalgdebatt handlet også om fritt skolevalg, rusreformen, abort og situasjonen i Afghanistan, men det var uten tvil klimaspørsmålet som dominerte. Selv Senterungdommens Dorthea Enger, som representerer et parti som ellers i valgkampen har blitt beskyldt for å mangle en god miljøpolitikk, brukte mesteparten av sitt hovedinnlegg til å snakke om miljø. Hun avsluttet også debatten med å synge en liten miljøsang, til melodi av Halvdan Sivertsens «Kjærlighetsvisa».

Skjermdump fra onsdagens digitale skoledebatt i Oslo. F.v: Rød Ungdoms Alberte Bekkhus, AUFs Agnes Nærland Viljugrein, Senterungdommens Dorthea Enger og Grønn Ungdoms Rauand Ismail. (Skjermdump)

En pekepinn

Det ligger an til at årets skolevalg i de videregående skolene blir sterkt preget av klima og miljø. Flere videregående skoler har allerede avholdt sine valg, men de fleste valgene blir gjennomført 6. og 7. september. Resultatene publiseres tirsdag 7. september klokken 19.

Skolevalgresultatene gir gjerne en pekepinn på hvor valgvinden blåser, og gode resultater brukes gjerne for hva de er verdt av de «voksne» partiene videre i stortingsvalgkampen. Men selv om Ap ble det klart største skolevalgpartiet under forrige stortingsvalg i 2017, så ble det likevel den borgerlige siden som vant valget til slutt.

Digital løsning

Det var det høye smittetrykket ved flere videregående skoler i hovedstaden som gjorde at Utdanningsetaten i Oslo valgte å avholde denne digitale skoledebatten, som alle skoleelever i byen hadde muligheten til å følge.

– Det er den første og eneste digitale debatten som Utdanningsetaten arrangerer. Skoler som kan, lager egne digitale debatter, sier fagkonsulent og skolevalgskoordinator Olav Befring i Utdanningsetaten i Oslo i en e-post til Dagsavisen. Han oppfordrer ellers alle skoler som kan, om å gjennomføre fysiske debatter så sant smittenivået gjør det mulig.

