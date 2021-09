SV legger press på Ap og Sp etter regjeringens oljeinnstramming

– Nå starter forhandlingene med Ap og SV til høsten et helt annet sted enn de gjorde i går morges. Vi skal ha disse endringene gjennom. Det er helt uforsvarlig om Ap og Sp går inn for noe annet, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen.

Tirsdag kveld tok regjeringen hele det politiske Norge på senga da de lanserte en ny måte å skattlegge petroleumsindustrien på. Oljeskatteregimet strammes inn, slik at en større del av risikoen for å lete etter ny olje og gass faller på selskapene og mindre på staten. Poenget er at dette skal føre til at marginalt lønnsomme eller ulønnsomme oljefelt skal bli liggende under bakken.

Detaljene i forslagene får vi først vite om en ukes tid da det sendes på høring, altså kun få dager før valget, og det skal ikke behandles i Stortinget før om flere måneder. Fordi de ikke har fått lese hele forslaget har verken Arbeiderpartiet (Ap) eller Senterpartiet (Sp) tatt stilling til saken. Frp-leder Sylvi Listhaug gikk derimot umiddelbart ut etter at nyheten ble kjent og truet med å felle regjeringen i budsjettforhandlingene til høsten dersom dette skulle bli en realitet.

– På høy tid

Alle meningsmålinger har over lengre tid pekt i retning av et regjeringsskifte etter valget 13. september. Hvordan en ny regjering vil se ut er ingen helt sikre på, men uansett må Ap og Sp snakke med SV for å sikre seg et flertall i Stortinget. Det er også mulig de må ha med seg enten Rødt eller MDG for å sikre flertall i Stortinget.

Nå varsler altså SV at regjeringens forslag til oljeinnstramminger må på bordet i slike forhandlinger. Ikke bare det, SV krever også enda tøffere innstramminger på toppen av regjeringens forslag.

– Det er på høy tid at dette kom. Det er ikke en skatteendring som gjør at vi bygger ned oljeindustrien, men det gir et mer nøytralt system som gjør at selskapene i større grad enn i dag tar en risiko ved nye utbygginger. Men i tillegg til det må vi ha en produksjonsavgift og en omstillingsavgift for olje som skal gå til et fond som brukes til omstilling av oljerelatert industri. Det i kombinasjon med økt CO₂-avgift og stans i leting etter nye områder vil være viktige punkter for SV i forhandlinger med Ap og Sp, sier Kaski.

Finanspolitisk talsperson for SV mener regjeringens nye forslag til innstramminger i oljepolitikken må bli en realitet. (Mimsy Moller)

– Ap og Sp sier de ikke kan si ja eller nei til et forslag de ikke har sett?

– Jeg forstår at Ap og Sp sier det. Men problemstillinga knyttet til kontantstrømskatt, å fjerne den gunstige friinntektsordningen og leterefusjonsordningen har vært veldig mye diskutert de siste årene. Det bør være en kjent problematikk for både Sp og Ap. Det er et stort skritt å ta for dem, men jeg håper disse partiene erkjenner at vi ikke lenger kan subsidiere oljeindustrien. Vi må trappe ned skattefordelene og øke kostnadene for å produsere på norsk sokkel. Det er det som gjør at vi kan få stengt felt og forhindre utbygging av ulønnsomme felt, sier Kaski.

«Fossilkameratene»

På gjennomsnittet av målingene i uke 34 har nettstedet pollofpolls.no regnet ut at en eventuell mindretallsregjering av Ap og Sp kan gå til Frp for å danne flertall. De tre partiene sikrer seg 86 mandater. Det betyr at en mindretallsregjering bestående av Ap og Sp kan lene seg på Frp i Stortinget for å få flertall dersom de skulle gå imot regjeringens foreslåtte innstramminger. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har tidligere åpnet for å samarbeide med høyresida i oljepolitikken dersom Ap og Sp danner en mindretallsregjering.

– Det er vi som er garantisten for at et rødgrønt flertall kan binde Ap og Sp til å samarbeide med venstresida og et klimaparti. Det verste som kan skje for klimaet er hvis fossilkameratene finner flertall sammen. Vi må binde dem opp, og da trenger vi et sterkest mulig SV, sier Kaski.

Men noe ultimatum i oljepolitikken, slik MDG har stilt, går SV fortsatt ikke med på å stille.

– Vi stiller ikke ultimatum før forhandlinger. Vi er mest opptatt av sluttresultatet, at vi får gjennomslag for en klimapolitikk og oljepolitikk som kutter utslipp. Vi gleder oss til å forhandle, og med dette forslaget om nytt oljeskattregime vil vi gi klar beskjed om at forhandlingene starter på et helt annet sted enn det gjorde før dette, sier SV-politikeren.

Om regjeringens forslag

Investeringskostnader (§3b-driftsmidler) utgiftsføres umiddelbart i særskatten. Utgiftsføringen erstatter dagens avskrivninger og friinntekt. Endringen gjelder kun nye investeringer og ikke investeringer omfattet av de midlertidige reglene.

Skatteverdien av nye underskudd i særskatten utbetales i forbindelse med skatteoppgjøret. I høringsnotatet bes det om innspill om behov og forsvarlig utforming av en pantsettelsesordning for underskuddsutbetalingen.

Som overgang til nye regler utbetales skatteverdien av fremført underskudd og ubenyttet friinntekt fra tidligere år, både i særskatten og selskapsskatten.

Beregnet selskapsskatt gjøres fradragsberettiget i særskattegrunnlaget, og særskattesatsen økes derfor teknisk fra 56 prosent til 71,8 prosent.

I selskapsskatten fjernes leterefusjon og opphørsrefusjon, og underskudd vil fremføres uten rentetillegg.

Kilde: Regjeringen

