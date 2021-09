Hør niende episode av Dagsavisens nye podkast her!

– Det jeg synes er mest krevende som leder for et relativt lite parti i regjering, er egentlig at vi ikke er så mange, at vi ikke har nok muskler til å stå imot den kritikken vi får.

Det sier partileder for Venstre, Guri Melby. Hun er gjest i episode ni av Dagsavisens politikkpodkast «Men hva mener du?».

Melby ble kunnskapsminister dagen etter at koronapandemien førte til at Norge ble stengt ned i mars i fjor.

– Det var ganske heftig å ta over som kunnskapsminister når alt du styrer over er stengt og jobben din ikke handler om vanlige politiske saker og debatter, men rett og slet tå sikre at barn får undervisning, sier hun i episoden.

Melbys arbeidsoppgaver som kunnskapsminister ble å jobbe med helt grunnleggende ting som å sørge for å ta vare på barn som har det vanskelig.

– Jeg har gjort ganske mye annet enn det en kunnskapsminister vanligvis gjør, sier hun.

Hør også episode åtte av «Men hva mener du?», med Nora Selnæs, ungdomspolitiker i Miljøpartiet De Grønne, som gjest her:

Det fine i en krise

Det beste med å være kunnskapsminister under en pandemi mener Melby har vært å se hvordan folk har taklet å stå i en vanskelig situasjon.

– Det er noe med kriser som også noen ganger får fram det beste i folk. Det har vært det fineste med å være statsråd i en sånn tid, sier hun.

Melby er opptatt av å treffe alle grupper med politikken sin.

– Det er en viktig del av demokratiet å gi alle muligheten til å delta. Da må vi involvere folk og snakke med folk sånn at vi treffer alle og ikke bare dem som følger aller mest med, sier hun.

I episoden svarer hun også på spørsmål som: Hvor mye makt har hun som leder for et regjeringsparti kontra statsminister Erna Solberg? Skjønner hun selv alle politiske begreper? Og hva er den største fordommen hun møter på som politiker?

Dagsavisens nye podkast

Synes du politikk er vanskelig? I Dagsavisens podkast «Men hva mener du?» møter journalist Thale Engelsen partiledere og stortingsrepresentanter fra de store norske partiene for å gjøre stortingsvalget litt lettere å forstå seg på.

Neste episode er siste episode i denne podkastserien. Da gjester Tore Storehaug fra Kristelig folkeparti.

Det kommer ny episode hver mandag og onsdag fram mot valget. Episodene slippes i samme rekkefølge som partienes oppslutning på gjennomsnittsmålingene fra juli fra nettstedet poll of polls.

Få en oversikt over alle Dagsavisens podkaster her.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!