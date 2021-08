Høyre vil ha med flere østlandskommuner på å betale for karbonfangst i Oslo

– Når vi ikke ligger an til å nå klimamålene må vi gjøre mer. Karbonfangst på Klemetsrud er det viktigste enkeltgrepet Oslo kan ta for å redusere utslippene. Nå ligger det et forslag fra oss, Venstre og KrF i bystyret der vi vil skjære gjennom og si at Oslo kommune bør gå sammen med de ti største kommunene i Viken for å delfinansiere prosjektet.

Det sier stortingskandidat og tidligere byrådslederkandidat for Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

For å nå klimamålene sine er Oslo kommune helt avhengig av å så raskt som mulig få på plass karbonfangst- og lagring (CCS) på Fortum Varmes søppelforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Anlegget står for 14 prosent av hovedstadens totale utslipp, men prislappen for CCS er på i underkant av sju milliarder. Staten har sagt at den er villig til å bidra med tre milliarder, men størsteparten av finansieringa er fortsatt uløst.

Tilsvarer to skoler

Akkurat nå har Fortum inne en søknad hos EUs innovasjonsfond om å ta resten av regningen. Men om de får pengene er høyst usikkert, da prosjektet ber om omtrent en tredjedel av hele potten til fondet. Arbeiderpartiet har tidligere sagt til Dagsavisen at de vil avvente søknaden til EU før de eventuelt finner en annen finansieringsløsning, mens SV vil at staten skal garantere for at prosjektet blir en realitet dersom EU skulle si nei.

Nå kommer altså Høyre, Venstre og KrF opp med en ny mulig løsning for å betale. De vil at Oslo skal ta initiativ til et interkommunalt samarbeid med de ti største kommunene i Viken om å betale for CCS på Oslo øst.

– Hvor mye vi må bidra med kommer an på hva EU ender opp med å gi Oslo i støtte. Men hvis Oslo kommune for eksempel må bidra med en milliard kroner tilsvarer det to nye skoler i Oslo. Hvis venstresiden er enig med oss i at klima er vår tids største utfordring må også de være villige til å bruke penger tilsvarende to ekstra skoler, sier Lae Solberg.

Stortingskandidat og tidligere byrådslederkandidat for Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, vil ha med seg de andre store kommunene på Østlandet til å betale for klimatiltak i Oslo. (Siri Øverland Eriksen)

Regjeringen har garantert for tre milliarder kroner til prosjektet gitt at Fortum klarer å sikre resten av finansieringen. Partiene på venstresida har foreslått å smøre prosessen med enda én milliard for å gjøre det enklere for EU å si ja.

Lae Solberg håper at Høyres forslag skal gjøre det enda mer sannsynlig at EU gir grønt lys til prosjektet. Han deler ikke Aps bekymring for at EU vil få en god unnskyldning til å si nei dersom Norge selv garanterer for finansiering.

– Tvert imot, det vil telle positivt dersom både nasjonale og lokale myndigheter bidrar med penger til prosjektet selv. Det forteller EU at dette er et prosjekt vi har tro på og er villige til å satse på med egne penger. Jeg tror ikke EU vil holde igjen hvis vi er villige til å betale lokalt. Dersom EU vil påvirke prosjektet og hente læring fra det må de være villige til å bruke penger de også, sier Lae Solberg.

Om de ti andre kommunene er villige til å bli med på et spleiselag for miljøtiltak i Oslo er høyst usikkert, Høyre har ikke hatt noen dialog med disse kommunene.

– Vi foreslår at Oslo skal gå i dialog med disse kommunene. Det vil også kunne bidra til at de kommunene kan få redusert sine utslipp ved at også deres avfall blir brent på en miljøvennlig måte, sier Høyre-politikeren.

Venter på EU

Forslaget skal opp til behandling i finansutvalget i Oslo bystyre neste uke. Leder i finansutvalget og stortingskandidat for Oslo Ap, Frode Jacobsen, sier han er helt enig i at det haster å få på plass CO₂-rensing på Klemetsrud. Men Jacobsen og Ap vil at EU-prosessen skal avklares før de eventuelt spikrer en alternativ finansieringsløsning for CCS i Oslo.

– Jeg er positiv til å jobbe med dette prosjektet framover og se på hvordan vi kan bidra til at dette blir realisert, men sporet med EU-finansiering kombinert med statlig finansiering er det mest realistiske og raskeste sporet vi kan få til. I påvente av EUs vurderinger om delfinansiering syntes vi det blir feil å begynne å jobbe med andre løsninger, sier Jacobsen.

Leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen. (Oslo Ap)

Han viser til at de rødgrønne partiene på Stortinget har foreslått å legge en ekstra milliard på toppen av regjeringens 3 milliarder for å smøre EU-prosessen ytterligere.

– Det beste hadde vært om Høyre hadde gått sammen med våre partier på Stortinget og bidratt til at Klemetsrud ble sikret økt statlig finansiering. Men det får heller velgerne ta hånd om når valgdagen kommer, sier Jacobsen.

Dette er karbonfangst og -lagring (CCS)

Karbonfangst og -lagring er teknologi som gjør det mulig å skille ut og lagre CO₂ fra utslippene fra kull- og gasskraftverk og ulike industriprosesser.

Formålet er å unngå utslipp av klimagassen CO₂ til atmosfæren.

Kalles på engelsk Carbon Capture and Storage (CCS).

Utskillingen, eller «fangsten», gjøres ved hjelp av kjemiske prosesser, før CO₂-en fraktes til «lagerplasser» i egnede bergarter under bakken eller havbunnen.

