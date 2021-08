– Velger man å bosette seg i Norge, må man innrette seg etter hvordan vi lever her

Hør fjerde episode av Dagsavisens nye podkast her!

– Det er mange som tiltrekkes av politikk og politikere og ønsker kontakt, og det er veldig hyggelig, men noen ganger så får du rare henvendelser som gjør at du må humre litt for deg selv.

Det sier stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, Jon Helgheim.

Man opplever mye rart som politiker, ifølge Helgheim. Det rareste er de henvendelsene han får fra personer han ikke kjenner, som kanskje har et forvridd syn på hva hans jobb som politiker er, eller hva han kan bidra med.

– Det er en del som tar kontakt med problemstillinger som jeg virkelig må klø meg i hodet av for å avgjøre om det er tull eller alvor, sier han.

Helgheim opplever at han ofte blir misforstått, og at noen vil misforstå ham bevisst.

– Det kan være litt vondt og vanskelig når du vet så inderlig godt selv at du har hederlige hensikter med det du gjør, mens noen veldig aktivt prøver å trekke deg langt ned i søla ved å ville misforstå deg, sier han i episoden.

Mener Norge er mottakelig for andre kulturer

Helgheim mener det ikke er mulig for Norge og staten å ta hensyn til alle mulige ønsker og krav fra befolkningen.

– Hvis man velger å bosette seg i Norge, må man innrette seg etter hvordan vi lever her, sier han.

Han er ikke redd for at det norske samfunn ikke er imøtekommende overfor eller mottakelige for andre kulturer.

– Det er vi faktisk, og det skal vi være, men noen ganger må vi gi klar beskjed fra begynnelsen av at det er noen grunnprinsipper som gjelder i Norge, som de må innrette seg etter.

Med grunnprinsipper mener han hovedsakelig frihetsverdier, ytringsfrihet, demokratiske verdier og religionsfrihet. Han nevner også en spesifikk sak som eksempel.

– At Mattilsynet bør gjøre mer for å legge til rette for de som ikke vil steke halal-kjøtt på samme grill som annet kjøtt, synes jeg er et for sært krav. Det er en liten sak, men det er viktig å si ifra. Vi kan ikke imøtekomme alle mulige særkrav som måtte komme. Har man spesielle krav, så vil man ikke alltid kunne komme til dekka bord, sier han.

I episoden svarer han også på spørsmål som: Hva mener FrP med at den norske klima- og miljødebatten er preget av for liten tro på markedet? Hvorfor har FrP så få kvinner i ledelsen? Og når er det morsomt å være politiker?

