Carl I. Hagen ute av Stortinget på VG-måling

Fremskrittspartiet får 6,1 prosents oppslutning og blir halvert i fylket på målingen, som er utført av Respons Analyse for VG, sammenlignet med 2017-valget.

Partiets toppkandidat i Oppland er tidligere partileder Carl I. Hagen etter at han vant en hard nominasjonskamp. I 2017 fikk Frp et av mandatene i fylket, men med fallet i oppslutning og det faktum at Oppland mister et mandat på Stortinget, ser det ut til å ryke.

Senterpartiet gjør et byks på målingen sammenlignet med valgresultatet i 2017. De får en oppslutning på 29,4 prosent, fram 8,2 prosentpoeng, og puster Arbeiderpartiet i nakken. Ap får en oppslutning på 32,1 prosent og faller med tre prosentpoeng. Også Høyre faller med 3,3 prosentpoeng.

Hagen selv kommenterer at han stoler mer på en NRK-måling fra fredag, der Frp får 9,9 prosent og han kommer inn på Stortinget.

