Melby reagerer på Ap-utredning av ulik straff for rus: – Strider mot Grunnloven

Arbeiderpartiet sa nei til regjeringens rusreform tidligere i år og gikk imot en generell avkriminalisering. Etter valget vil partiet utrede en delvis avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre brukerdoser for «tunge rusavhengige», skriver Dagsavisen.

– Rent teknisk og juridisk, hvordan skal en differensiert modell se ut?

– Det har vi ikke alle svar på. Det vi har vært tydelige på, er at det er lovmessig og juridisk fult mulig å gjøre det. Men hvordan det skal gjøres, må utredes, svarer Vågslid til Dagsavisen.

Venstre-leder Guri Melby reagerer kraftig på Arbeiderpartiets planlagte utredning.

– Ap fortsetter å presse på for et forslag som jurister sier strider direkte mot Grunnloven. Likhet for loven er grunnmuren i rettsstaten vår, det er ikke noe man skal leke med, sier Melby til NTB.

Hun sier at det allerede finnes en grundig utredning på 416 sider, og at Venstre vil løfte fram den etter valget og fremme rusreformen på nytt.

– At Arbeiderpartiet sliter med å kjenne igjen en rusreform, er ikke noe nytt. Da de satt i regjering sist, la de Thorvald Stoltenbergs arbeid med ny ruspolitikk i en skuff, sier Melby.

– Norges tyngste juridiske fagmiljøer peker på at såkalt «strafferettslig differensiering» strider mot likhetsprinsippet i Grunnloven. Det er fornedrende at Arbeiderpartiet mener mennesker med rusavhengighet har like lite skyldevne som barn og utilregnelige, sier Venstre-lederen.

Mener frykt for straff ødelegger

Melby mener Arbeiderpartiet overser faglige funn som sier at straff verken er nødvendig eller forholdsmessig for å hindre unge i å utvikle rusproblemer.

– Vi trenger ikke flere svulstige forslag fra Arbeiderpartiet. Rusreformen var i bunn og grunn en behandlingsreform. I dag kommer frykten for straff gjerne i veien for hjelp og behandling, sier Melby.

– Kun ved å fjerne stigmaet kan vi sørge for at flere tør å be om hjelp, og det oppnår vi bare med en rusreform som innebærer generell avkriminalisering, sier Venstre-lederen.

Vågslid: Jurister strides

Arbeiderpartiet har tidligere svart på kritikken om at deres forslag strider med Grunnloven ved å si at modellen er fullt mulig å gjennomføre etter dagens lovverk.

– Ja, jurister strides i denne saken. Det er ikke ett syn. Polene er skarpe. Derfor skal vi gjøre dette skikkelig og grundig om vi får muligheten, sier Vågslid til NTB.

Hun sier at Arbeiderpartiet ønsker en forebygging- og behandlingsreform, hvor partiet vil se på hvordan de best kan gi rusavhengige helsehjelp og ikke straffereaksjoner.

– Et flertall i Stortinget har stemt ned Venstre sitt forslag om en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Venstre må innse at deres store kampsak ble nedstemt, sier Vågslid.

