Lysbakken om ulikhets-Norge: – Nå haster det veldig

– Nå haster det veldig. Dette ikke er en utvikling som er lett å snu. Jo lenger den går, jo mer makt får de som er på toppen, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagsavisen.

Rapporten legger fram tydelige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB): Den rikeste prosenten i Norge tjener nærmere 20 prosent av landets inntekter, altså hver femte krone, når inntekter de holder i selskaper regnes med.

Lysbakken kritiserer Erna Solberg (H) for å være en statsminister for de superrike. Likevel var det også knyttet bekymring til ulikheten i Norge da SV satt i regjering sist, fra 2005 til 2013. Selv om inntektsulikheten gikk ned, gikk ulikheten i formue opp i løpet av disse årene, ifølge en faktasjekk fra Faktisk.no.

Venstre- og høyresiden legger vekt på ulike variabler for å beskrive ulikhet og hvordan den måles.

En annen tid

Lysbakken mener flere forhold skal sørge for at de lykkes bedre denne gangen, dersom høstens valg gir et regjeringsskifte.

– Det er en annen tid nå. Regjeringen klarte ikke å unngå at pandemien ble en ulikhetskrise. Folk i Norge sier at økende forskjeller er den aller viktigste saken i dette valget. Det betyr at vi har veldig mange i ryggen, og det er et sterkt ønske om at dette valget skal bli et vendepunkt hvor vi endelig får ulikheten ned og tar tilbake makt fra markedet.

Sosiale forskjeller i samfunnet er den viktigste saken for velgerne i årets valg. Det går fram av en undersøkelse i Aftenposten fra april i år.

Lysbakken legger vekt på at det helhetlige bildet etter at sist SV satt i regjering er sammensatt.

– Vi ser at en ny regjering er nødt til å være en motvekt til ulikhetsutviklingen, sier partilederen.

Han mener den rødgrønne regjeringen var en slik motvekt, men sier at de nå ønsker en tøffere ulikhetspolitikk.

– Det ønsket vi den gangen, og det ønsker vi nå. Spørsmålet er hvor mange muskler vi utstyres med av velgerne, fortsetter Lysbakken.

SVs rapport, som blant annet baserer seg på tall fra SSB og Finansdepartementet, viser at inntektene til de aller fleste ikke har økt under borgerlig styre. I tillegg lever 31.600 flere barn under fattigdomsgrensa nå enn da Solberg ble statsminister.

SV valgkampåpning Audun Lysbakken med ulikhetsrapporten som SV la fram under armen. Fredag startet de valgkampen. Foto: Javad M. Parsa / NTB (Javad M.Parsa/NTB)

Om litt over en måned er det nytt stortingsvalg. Senterpartiet har vært tydelige på at de går til valg på en «Sp/Ap-basert-regjering».

Ifølge gjennomsnittet av julimålingene ligger Sp an til å få 17,6 prosent av stemmene, mens SV er på 7,7 prosent. Lysbakken mener resultatet vil bli helt avgjørende for ulikhetsutviklingen i årene framover.

– Det vil være stor forskjell på et nytt flertall hvor Sp og Ap kan holde på alene, eller et nytt flertall som er avhengig av et sterkt SV. Da kan vi drive gjennom en mye tøffere fordelingspolitikk. Vi vet at de sakene vi fronter i dette valget er populære, som et mer rettferdig skattesystem, gratis SFO og tannhelsereform.

Et viktig valg

Under valgkampåpningen fredag sammenlignet Lysbakken Norge med andre land i Europa. Han mener statistikken viser at vi ikke lever i et samfunn med så mye likhet som mange tror.

– Det er noe av det mest interessante med det vi legger fram. Forskjellene i Norge kan på mange områder sammenlignes med andre steder i Europa. Vi har større ulikhet i formue i Norge enn i Storbritannia, og vi er på samme nivå som flere land i Sør-Europa. Jeg tror ikke folk er klar over at det har gått så raskt i feil retning.

De rikeste 0,1 prosent i Norge har økt sin andel av den totale formuen fra 8,3 til 11,6 prosent i perioden 2013 til 2019. Seniorrådgiver Jon Epland i SSB har tidligere bekreftet overfor Aftenposten at formuesforskjellene har økt hvert år siden 2012.

– Jeg mener at dette er det mest alvorlige politiske øyeblikket og valget vi skal gjennom. Det er så mange ting som er på et vippepunkt nå, både når det gjelder forskjeller, og i aller høyeste grad klimapolitikken, der denne perioden er den som i veldig stor grad avgjør om vi når klimamålene eller ikke, sier Lysbakken.

Flere er opptatt av ulikhet

Sammen med rapporten kom også SV med flere forslag til løsninger og tiltak for å senke ulikheten blant folk. Her er noen av disse:

Gjøre skatten på inntekt mer rettferdig og omfordelende

Øke formuesskatten

Innføre en progressiv arveavgift

Tette skattehull og bekjempe skatteparadis. Fritaksmetoden må endres eller fjernes, og kildeskatten må styrkes

Kjempe for et mer rettferdig internasjonalt skattesystem og beskatning av teknologiselskaper

Redusere lønnen for ledere i staten og statlige selskaper, samt politikere

Heve lønnen i lavlønnsyrker og redusere lønnsforskjellene i offentlig sektor

– Vi må passe på at vi følger dette opp, og at det ikke bare blir ord. Og det er derfor vi er så opptatt av at vi må ha en plan. Gjennomfører vi de tiltakene vi vil ha i skattepolitikken, boligpolitikken, arbeidslivspolitikken og velferdspolitikken, så får vi forskjellene ned, sier Lysbakken.

