KrF vil gi flere ureturnerbare opphold – Ap sier nei

Kristelig Folkeparti sikret i Granavolden-plattformen at det ble gitt opphold til eldre, ureturnerbare personer. Nå vil partileder Kjell Ingolf Ropstad sikre det samme for en ny gruppe, melder Vårt Land.

– I dag er livene deres satt på vent, og de har ingen rettigheter. Slik kan vi ikke ha det, sier Ropstad.

Amnestiet gjelder eldre som har bodd i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble levert. 53 personer har meldt seg for å få sin sak vurdert. De må oppfylle et krav om at alderen deres pluss årene bodd i Norge samlet blir minst 65 år.

Ropstad vil at engangsordningen skal utvides til også å gjelde de som har bodd her i over ti år.

For å få til noe lignende etter valget tyder målingene på at Ropstad må be om støtte fra Ap. Men partiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani vil ikke utvide amnestiet.

– Vi er skeptiske til generelle amnestier fordi det undergraver returarbeidet og dermed også asylinstituttet, sier han.

