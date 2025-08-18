Stortingsansatte kan gå til historisk streik etter brudd i lønnsforhandlinger
Lønnsoppgjøret for flere hundre ansatte på Stortinget skal til mekling. I verste fall kan det føre til historiens første streik på Stortinget.
Innenriks
Meklingen hos Riksmekleren starter 25. august, og hvis det blir streik blant medlemmene i Norsk Tjenestemannslag (NTL), kan det føre til store konsekvenser for stortingsrepresentantene hvis konflikten blir langvarig.
– Vi håper selvfølgelig at det ikke blir nødvendig, for vi ønsker ikke en streik. Men skulle det bli det, er oppslutningen stor, sier Birthe-Lene Ørjasæter, leder av NTL Stortinget, til FriFagbevegelse.
Av rundt 500 ansatte, er 274 organisert i hennes forening. Det er varslet plassoppsigelse for de 225 som tilhører avtalen det nå er uenighet om. De jobber blant annet med sikkerhet, renhold, kantinedrift og sakspapirer til Stortinget.
I tillegg har Parat varslet plassoppsigelser for 93 medlemmer, ifølge Riksmekleren.
En eventuell streik kan påvirke de nye politikerne som velges inn 8. september, spesielt når det gjelder pendlerboliger og PC-utstyr.
Dette er første gang i historien at NTL Stortinget går til Riksmekleren, og en eventuell streik vil også være historisk, ifølge FriFagbevegelse.
Stortingets direktør Kyrre Grimstad ønsker ikke å kommentere saken siden meklingen er rett rundt hjørnet.