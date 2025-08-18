Stortingsansatte kan gå til historisk streik etter brudd i lønnsforhandlinger

Det kan bli streik blant NTL-ansatte på Stortinget hvis meklingen neste uke ikke fører fram. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

Meklingen hos Riksmekleren starter 25. august, og hvis det blir streik blant medlemmene i Norsk Tjenestemannslag (NTL), kan det føre til store konsekvenser for stortingsrepresentantene hvis konflikten blir langvarig.

– Vi håper selvfølgelig at det ikke blir nødvendig, for vi ønsker ikke en streik. Men skulle det bli det, er oppslutningen stor, sier Birthe-Lene Ørjasæter, leder av NTL Stortinget, til FriFagbevegelse.

Av rundt 500 ansatte, er 274 organisert i hennes forening. Det er varslet plassoppsigelse for de 225 som tilhører avtalen det nå er uenighet om. De jobber blant annet med sikkerhet, renhold, kantinedrift og sakspapirer til Stortinget.

I tillegg har Parat varslet plassoppsigelser for 93 medlemmer, ifølge Riksmekleren.

Annonse

En eventuell streik kan påvirke de nye politikerne som velges inn 8. september, spesielt når det gjelder pendlerboliger og PC-utstyr.

Dette er første gang i historien at NTL Stortinget går til Riksmekleren, og en eventuell streik vil også være historisk, ifølge FriFagbevegelse.

Stortingets direktør Kyrre Grimstad ønsker ikke å kommentere saken siden meklingen er rett rundt hjørnet.