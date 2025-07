Stortingets rikeste kan spare millioner på eget forslag

Høyre lover 12.000 i skattekutt for folk i arbeid hvis de vinner valget, mens Nikolai Astrup selv kan få millioner av kroner i skattekutt. Her sammen med partileder Erna Solberg og nestleder Tina Bru under pressekonferansen om partiets skatteløfter. FOTO: Cornelius Poppe / NTB

Tidligere i år omtalte Dagsavisen at de ti rikeste politikerne på Stortinget kan spare ti millioner kroner samlet på å fjerne formuesskatten. Den listen toppes av Høyre-politiker Nikolai Astrup, som like før ferien frontet Høyres skatteløfte på 50 milliarder kroner.

Astrup selv er den som kan spare klart mest på Høyres forslag om å fjerne skatt på arbeidende kapital, da hans verdier i stor grad er knyttet til investeringsselskapet Pactum. I fjor betalte Astrup rundt regnet 6,35 millioner kroner i formuesskatt, basert på tall Dagsavisen hentet ut fra skattelistene for 2023.

Tirsdag skrev DN at Astrup har økt sin formue med om lag 50 millioner kroner i 2024, og at ligningsformuen hans nå ligger på drøyt 625 millioner kroner. Det utgjør en formuesskatt på 7,2 millioner kroner, som Stortingspolitikeren kan spare stort sett alt av om Høyre kommer til makten.

– Dette handler ikke om meg, men om at norske bedrifter bør ha minst like gode rammevilkår som konkurrentene i våre naboland, skriver Astrup til DN.

Skattefrieri

Høyre vil nemlig bare fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. I all hovedsak betyr arbeidende kapital aksjer og driftsmidler, som vil komme blant andre Nikolai Astrup til gode og alle andre som har verdiene sine knyttet opp til aksjer.

Prislappen på Høyres skattekutt blir 21 milliarder kroner, viser beregninger Statistisk sentralbyrå har gjort på forespørsel fra Finansdepartementet. I dag får staten inn omtrent 34 milliarder kroner i formuesskatt.

NTB skriver at hver av landets aller rikeste kommer til å spare 7,1 millioner kroner, ifølge beregningene. Det gjelder dem med over 250 millioner kroner i formue, som er rundt tusen personer.

DN skriver at Høyre til sammenligning vil kutte 12.000 kroner i inntektsskatt for folk i arbeid. Likevel mener Astrup ikke at den enorme forskjellen er umusikalsk.

– Det største beløpet til skattelette går til vanlige inntekter. En vanlig familie vil sitte igjen med 24.000 kroner mer av egne penger når skatten er betalt. Med vårt opplegg vil folk flest få store skatteletter, sa Astrup til NTB for noen uker siden.

Arbeidende kapital

Samfunnsøkonom Kalle Moene mener de borgerliges forslag bare vil komme de aller rikeste til gode. Dersom han har rett, innebærer det at Astrup kan påvirke hvorvidt han selv kan unngå å betale millioner i formuesskatt eller ei.

– Det er vanskelig å ha et system der politikere treffer beslutninger som ikke angår dem selv i alle saker, men de politikerne som har sterke bindinger og enkeltvedtak kan få store konsekvenser for, bør gjøre oppmerksom på det. Selv om de ikke er personlig inhabile, handler det om systemmessig habilitet og politisk ærlighet, sa Moene til Dagsavisen i mai.

Han mener at Høyres skille på arbeidende kapital er meningsløst.

– Eier du en hytte, gir den deg en tjeneste. Du kan være på hytta di, og da leverer hytta di en tjeneste til deg direkte ved at du bruker den. Hvis du leier den ut og tjener penger på det via et marked, er det plutselig arbeidende kapital, selv om tjenesten for alle praktiske formål er den samme, sier Moene og fortsetter:

– Fritak på arbeidende kapital gjelder stort sett for aksjer, som de aller rikeste i Norge har store kapitalinntekter på. Da får en heller si det. Hvis skillet går på arbeidende kapital kommer de fleste av Norges rikeste ikke til å betale formuesskatt, forteller Moene.

Oppkonstruert skille

Professoren mener at det å innføre et oppkonstruert skille som arbeidende mot ikke-arbeidende kapital tilsynelatende kan være med på å gjøre forslaget om kutt i formueskutten mer moderat.

– Gjennom å bruke arbeidende kapital sier de at de ikke kutter all formuesskatt, selv om de i praksis da vil kutte den delen av formuesskatten som de rike betaler. Det kan være et forsøk på å pakke inn et argument for å gjøre det mer spisbart, mener samfunnsøkonomen.

Astrup sier at Moenes påstand om at formuesskatten er den eneste skatten bedriftseiere betaler, kun stemmer dersom de ikke har inntekter å skatte av.

– Et av hovedproblemene med formuesskatten er at den må betales uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, sier Astrup og avslutter:

– Pressen omtaler hvert år at jeg eier en del av et familieselskap, og jeg er helt åpen om det. Det bør være godt kjent, svarte Nikolai Astrup til Dagsavisen før ferien.