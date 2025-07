Stort russisk angrep mot Kyiv

En seks år gammel gutt er blant de drepte, og en fem måneder gammel jente er blant 14 sårede barn, ifølge ukrainske nødetater. Det er det høyeste antallet sårede barn i et enkeltangrep mot Ukraina siden krigen starten, ifølge offentlige registre som nyhetsbyrået AP har gjennomgått.

Ifølge Ukrainas luftforsvar skjøt Russland rundt 309 droner mot Ukraina og åtte missiler. Av disse ble 288 droner og tre missiler skutt ned. Fem raketter og 21 droner traff mål i hovedstaden.

Store deler av en boligblokk på ni etasjer kollapset i angrepet, ifølge Tymur Tkatsjenko, som leder byens militæradministrasjon. Torsdag pågikk letingen etter folk i ruinene.

Ukrainas statsminister Julija Svyrydenko (i midten) og innenriksminister Ihor Klymenko (t.h.) så torsdag skadene på en boligblokk som ble hardt rammet av det russiske angrepet. Efrem Lukatskyj / AP / NTB

I sjokk

35 år gamle Jana Zjabborova bor i blokka. Hun forteller at hun våknet av voldsomme eksplosjoner, som blåste ut dører og vinduer i boligen hennes.

– Det er bare stress og sjokk over at det ikke er noe igjen, sier Zjabborova, som er mor til et barn på fem måneder og et på fem år.

Kvinner i gråt utenfor en boligblokk som ble ødelagt i angrepet. Jefrem Lukatskyj / AP / NTB

Mer enn 100 bygninger ble skadet i Kyiv, blant dem boliger, skoler, barnehager, legekontorer og universiteter, ifølge Tkatsjenko.

Russland har ikke kommentert nattens angrep, men sier at de skjøt ned 28 ukrainske droner over Russland.

Ber om økt press

Angrepet var rettet mot regionene Kyiv, Dnipro, Poltava, Sumy og Mykolajiv, og Kyiv var hovedmålet, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

– I dag så verden igjen hvordan Russland besvarer vårt ønske om fred, sier Zelenskyj.

– Nye demonstrative drap. Det er derfor en fred uten styrke er umulig. Zelenskyj ber Ukrainas allierte om å holde lovnader om forsvarsbidrag og ber om økt press på Russland for å inngå reelle forhandlinger.

– Det er en forferdelig morgen i Kyiv. De brutale russiske angrepene ødela hele boligblokker og skadet skoler og sykehus. Sivile er såret og drept. Det er fortsatt mennesker under ruinene, skriver Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha på X.

Også Sybiha ber om økt press på Russland.

Redningsarbeidere jobber på stedet etter et russisk angrep. Efrem Lukatskyj / AP / NTB

– Det er på tide å legge maksimalt press på Moskva. Det er på tide å synkronisere alle sanksjonstiltak. Det er på tide å oppnå fred gjennom styrke, skriver han videre.

USAs president Donald Trump sa tirsdag at Russlands president Vladimir Putin får kortere frist, fram til 8. august, på å få til framgang i fredsprosessen. Trump truer med sanksjoner og straffetoll som straff.

Fortsette å destabilisere naboland

Zelenskyj mener verden bør forsøke å få til et regimeskifte i Russland. Oppfordringen kom torsdag under en konferanse i Finland hvor Zelenskyj snakket via videolenke om Ukraina-krigen og situasjonen i Russland.

En kvinne trøstes idet hun bryter sammen ved åstedet for et russisk angrep. Efrem Lukatskyj / AP / NTB

– Jeg mener Russland kan bli presset til å stanse denne krigen, sa presidenten.

– Men hvis verden ikke forsøker å endre regimet i Russland, så betyr det at selv etter at krigen slutter, vil Moskva fortsatt forsøke å destabilisere naboland.

(NTB)