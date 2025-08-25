Støre: Vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina også neste år

Støre ankom Kyiv med nattoget mandag morgen. Med i bagasjen hadde han forslaget om milliardbevilgningen.

– Ukrainas forsvarskamp er inne i en avgjørende tid. Samtidig med samtalene om våpenhvile og fred, pågår krigen i Ukraina for fullt. I den situasjonen er det viktig å markere fortsatt sterk støtte til Ukraina, politisk, økonomisk og militært, sier Støre.

Han holdt en felles pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i presidentpalasset mandag formiddag.

– Vi mener det er spesielt viktig å videreføre den ekstraordinære støtten gjennom Nansen-programmet, og at det er riktig å formidle dette til ukrainerne under dette besøket, sier Støre videre.

Samlet støtte på 275 milliarder kroner

Den norske støtten gis gjennom Nansen-programmet.

I april vedtok Stortinget å øke støtten for 2025 med 50 milliarder kroner til totalt 85 milliarder kroner. Dersom Stortinget vedtar budsjettforslaget for 2026, videreføres dermed den ekstraordinære støtten også til neste år.

Den samlede støtten Norge hittil har gitt til Ukraina, vil da komme opp i om lag 275 milliarder kroner, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Budsjettforslaget blir lagt fram i begynnelsen av oktober. Selv om Arbeiderparti-regjeringen skulle tape valget, er det den avtroppende regjeringen som legger fram budsjettforslag for neste år. Støre har håp om at forslaget blir vedtatt og påpeker at det er en samlet og bred enighet om Ukraina-støtten blant partiene på Stortinget.

– Vi støtter Ukrainas kamp for frihet, selvstendighet og demokrati. Det er avgjørende for Ukraina, men også viktig for vår egen sikkerhet og trygghet i Norge og Europa. Dette er et tungt bidrag for vår felles fremtid, sier statsministeren.

Mesteparten av pengene går til militær støtte

Vi står i den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen siden andre verdenskrig, sier Støre.

– Det pågår en fullskala krig i Europa. Det siste halve året har Russland trappet opp drone- og missilangrepene mot Ukraina. Barn og familier blir drept og bygninger ødelagt. Med vårt forslag til neste års budsjett vil vi fortsatt støtte Ukrainas kamp, sier Støre.

Som i år vil hoveddelen av midlene gå til militær støtte, opplyser regjeringen. 50 milliarder går uavkortet til internasjonale initiativer og kjøp fra ukrainsk forsvarsindustri, på samme måte som i år.

– Fordelingen av de øvrige midlene er ikke endelig avgjort og vil bli gjenstand for diskusjon med partiene i Stortinget, heter det.

– Viktig og riktig å videreføre støtten

Støre kan trolig regne med støtte fra flere partier.

– Senterpartiet støtter Ukraina og den brede enigheten vi har på Stortinget. Vi var med og utviklet Nansen-programmet for å støtte Ukraina militært og sivilt. Det er riktig og viktig at den støtten fortsetter, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Høyre mener det er en selvfølge at støtten videreføres på minst dagens nivå.

– Regjeringen foreslo opprinnelig bare 15 milliarder kroner til å støtte Ukraina i 2025. Høyre presset opp den norske støtten til Ukraina ved flere anledninger i 2024 og 2025, og det er bra at regjeringen nå varsler at det utgangspunktet Stortinget ble enige om i mars i år, videreføres i 2026, sier Ine Eriksen Søreide, som er leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Venstre-leder Guri Melbye mener imidlertid at det er altfor lite med 85 milliarder.

– Venstre vil doble innsatsen og levere raskere. Det er typisk Arbeiderpartiet at de viderefører og viderefører, uten å foreslå å øke støtten som trengs. Ingen ny retning, ingen ny satsing. Vi trenger tempo, forutsigbarhet og direkte investeringer i Ukrainas forsvarsindustri, sier hun.

Dette er fjerde gang Støre besøker Ukraina siden invasjonskrigen startet i februar 2022. Heiko Junge / NTB / POOL

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket Støre for Norges bidrag til Ukraina og gratulerte statsministeren med dagen da de to holdt en felles pressekonferanse. Heiko Junge / NTB / POOL

Regjeringen foreslår å gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, sa Støre. Forslaget må behandles i Stortinget. Heiko Junge / NTB / POOL

Besøket kom i stand etter en invitasjon som Støre fikk fra president Zelenskyj tirsdag i forrige uke. Heiko Junge / NTB / POOL