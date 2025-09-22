Støre vil bygge tillit til næringslivet – villig til å se på eierbeskatning

Statsminister Jonas Gahr Støre er villig til å se på blant annet eierbeskatning i en gjennomgang av skattesystemet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Jeg tar tilbakemeldingene på alvor fra de delene av norsk næringsliv som har sagt at de har mistet litt av tilliten til oss. Det kjenner jeg et ansvar for å gjøre noe med, sier Støre til Dagens Næringsliv.

Han har fått mye kritikk for kraftige økninger i formue- og utbytteskatt, over den midlertidige økte arbeidsgiveravgiften og nye skattegrep.

Han mener det ikke burde ha kommet som en overraskelse at formuesskatten økte, ettersom Arbeiderpartiet hadde gått til valg for mer omfordeling. Men i tillegg kom grep som følge av krigen i Ukraina, flere flyktninger og energikrise i Europa.

Støre sier han forstår opplevelsen av at det ble brå skifter. Men nå vil han strekke ut en hånd til næringslivet.

Snart kommer også invitasjon til partiene på Stortinget om å finne sammen i et skatteforlik.

– Jeg er åpen for å se på alle skatter, inkludert eierbeskatningen, som en del av en skattekommisjon, og lytte til det kritikerne sier. Jeg hører det de sier, samtidig som jeg forventer at de ser nødvendigheten av rettferdig fordeling, sier han.

De neste årene er han opptatt av å ha et tillitsfullt og nært forhold til næringsliv og arbeidsliv.

– Det er nøkkelen i Aps ambisjon om å skape og dele. Det er viktig for meg etter valget å markere. Å innlede den gode samtalen fra start. For Norge er helt avhengig av bedrifter som satser, og denne regjeringen er på lag med næringslivet, sier Støre.

Han understreker at Ap akter å stå ved løftet om å holde selskapsskatten uendret, samt at det samlede skatte- og avgiftsnivået ikke skal øke.