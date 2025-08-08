Støre utelukker at oljefondet selger seg helt ut av Israel

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) utelukker at oljefondet kommer til å selge seg helt ut av Israel. Cornelius Poppe / NTB

– Vi kommer ikke til å trekke oljefondet ut av Israel, sier Støre til TV 2.

– Vi skal ikke bidra til folkerettsbrudd eller den ulovlige okkupasjonen. Hvis vi sikrer dét, da kan oljefondet være i Israel, sier han.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) møtte fredag morgen på nytt sentralbanksjef Ida Wolden Bache og oljefondsjef Nicolai Tangen om oljefond-saken. Det kom ingen konklusjon fredag, men det vil komme beslutninger tidlig neste uke, røpet Stoltenberg.

Oljefondet eier aksjer i over 8.600 selskaper i 63 ulike land. I Israel har oljefondet investert i 65 ulike selskaper, hvor flere av dem har vært i søkelyset den siste uka.

På spørsmål fra TV 2 om hvorfor det er så viktig å beholde oljefondet i Israel, svarer Støre:

– Det handler om hvordan fremtidige generasjoners sparepenger forvaltes. Det er forvaltet i flere tusen selskaper over hele verden, og vi bruker det ikke som et utenrikspolitisk virkemiddel, svarer Støre.

– Vi kan ikke trekke oss inn og ut av land ettersom vi er enige eller uenige med dem. Da blir det et helt annet fond. Men vi må sørge for at vi har de strengeste retningslinjene av noe fond i verden, og at de blir fulgt, legger han til.

