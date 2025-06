Støre: USAs angrep på Iran ikke i tråd med folkeretten

Statsminister Jonas Gahr Støre går for første gang ut og fastslår at det amerikanske angrepet mot Iran var i strid med folkeretten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det må vi kunne slå fast. Det er ikke i tråd med folkeretten å gjennomføre et sånt angrep, sier Støre til NTB.

USA gjennomførte angrep mot iranske atomanlegg natt til søndag. Ifølge Pentagon slapp 14 såkalte bunkersknusende bomber mot tre iranske atomanlegg.

Da Israel bombet Iran for et par uker siden, var Støre og utenriksminister Espen Barth Eide raskt ute med å påpeke at det var et folkerettsbrudd.

Nå konkluderer Støre altså med det samme om det amerikanske angrepet.

Rett til selvforsvar

Da Eide fikk spørsmål fra NTB søndag om Norge fordømmer det amerikanske angrepet, svarte han ikke. Nå svarer altså Støre, og det er første gang regjeringen i klartekst offentlig fastslår at angrepet natt til søndag var i strid med folkeretten.

Statsministeren kaller det imidlertid «en komplisert situasjon» og viser blant annet til at FNs sikkerhetsråd praktisk talt er lammet og ute av stand til å enes om et vedtak. Det pågår dessuten en diskusjon om angrepet er innenfor retten til selvforsvar, poengterer han.

– Folkeretten gir jo rett til selvforsvar, men det kan nok diskuteres om dette for USA er i kategorien selvforsvar, sier Støre.

Må hindre opptrapping

– Samtidig er jo Irans atomprogram heller ikke etter boka. Det bryter med de forventningene som Det internasjonale atomenergibyrået har, sier Støre.

Det knytter seg spenning nå til Irans reaksjon – om den kommer, hvordan den kommer og om den vil føre til en videre opptrapping av krigshandlingene eller signalisere Iran ønsker det motsatte.

– Det viktige nå er å hindre at opptrappingen kommer ut av kontroll, sier Støre.

Solberg også tydelig

Høyre-leder Erna Solberg var også klar da hun i Politisk kvarter mandag morgen svarte på spørsmål om USAs angrep på Iran:

– Det er i hvert fall ikke i tråd med folkeretten, og det er det helt klart at vi kan være tydelig på. Men samtidig så er det sånn at heller ikke Iran oppfører seg i forhold til de internasjonale konvensjonene for øyeblikket.

I likhet med Støre viser hun til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som har pekt på at Iran bryter ikkespredningsavtalen.

Solberg trakk også fram at det er viktig å motarbeide at Iran får atomvåpen, men at det viktigste er å gjøre det gjennom diplomatiske måter.