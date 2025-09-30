– Store uenigheter innad i Hamas

Det er uklart om Hamas går med på Donald Trumps fredsplan. Uenigheter og interne maktkamper er noen av grunnene, forklarer Midtøsten-ekspert.

Røyk stiger fra et israelsk angrep i Gaza by mandag. Senere samme dag møttes USAs president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus og ble enige om en fredsplan for Gaza.

Verden

Journalist
Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Mandag kveld var Israels statsminister Benjamin Netanyahu på besøk i Det hvite hus for å diskutere en fredsplan for Gaza med USAs president Donald Trump.

Uten Hamas til stede, ble Trump og Netanyahu enige. Planen skal inneholde 20 punkter for å ende krigen på Gazastripen.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

israel benjamin netanyahu donald trump nyheter fredsplan gaza hamas israel-palestina-konflikten
Powered by Labrador CMS