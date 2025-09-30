– Store uenigheter innad i Hamas

Røyk stiger fra et israelsk angrep i Gaza by mandag. Senere samme dag møttes USAs president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus og ble enige om en fredsplan for Gaza. FOTO: Mahmoud Issa / Reuters / NTB

Mandag kveld var Israels statsminister Benjamin Netanyahu på besøk i Det hvite hus for å diskutere en fredsplan for Gaza med USAs president Donald Trump.

Uten Hamas til stede, ble Trump og Netanyahu enige. Planen skal inneholde 20 punkter for å ende krigen på Gazastripen.