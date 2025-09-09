Støre skal kontakte de andre partiene de neste dagene

– De fire nye årene har startet med lite søvn, men det kjennes veldig bra, sa Støre til pressen tirsdag morgen.

På spørsmål fra NTB om hvordan forhandlingene og samarbeidet med de rødgrønne partiene fremover blir, svarte han:

– Utgangspunktet er at sånn er demokratiet. For å komme til flertall, så må du ha med flere, og det er jo egentlig ikke noe rakettvitenskap å si det sånn. Så da må vi jobbe, da.

– Jeg har jobbet med å finne løsninger, jeg har aldri bestemt alene noen gang. Ikke i min egen familie, og ikke i politikken heller. Så jeg har litt erfaringer rundt det. Lytte, ha respekt for hverandre, og så skal de andre ha respekt for oss også. Vi er det største partiet, sa han.

– Folk skal få sove ut

Støre understreker at det blir «tusen forhandlinger» i tiden fremover.

– Det er ikke slik at vi skal bli enige om tre ting og så er vi ferdige med dét. Det skal finnes løsninger hele veien. Derfor må de som skal ha med hverandre å gjøre, kunne stole på hverandre.

Han sa han kommer til å ta kontakt med de andre partiene i dagene som kommer, for å finne ut av det praktiske.

– I dag tror jeg de fleste partiene oppsummerer for seg selv. Vi har sentralstyremøte, vi har oppsummeringer. Jeg må også på kontoret, for jeg har jobb å gjøre der. Og så har jeg sagt at jeg vil ta kontakt med de partiene som har pekt på Arbeiderpartiet.

Han sa at selv om det har blitt lite søvn, så blir tirsdagen en full og lang arbeidsdag.

– Jeg tror folk skal få sove ut og hvile også. Og så skal vi i Stortinget der det er naturlig å finne brede løsninger som er i tråd med god praksis.

– Giske er en ressurs

Han ville ikke kommentere spørsmål som gikk på statsråder og posisjoner.

– Jeg har ikke noe å si om det. Jeg har et lag som virkelig har stått på i denne valgkampen, og de skal ikke bekymre seg for noen ting i dag.

Trond Giske velges inn på Stortinget fra Trøndelag. På spørsmål om hvorvidt det kan bli aktuelt for regjeringscomeback for Giske, svarte Støre:

– Giske er valgt inn fra Trøndelag. De har gjort et godt valg i Trøndelag, det er jeg veldig glad for. Han blir en ressurs i stortingsgruppa med lang erfaring.

– Vi må bruke alle krefter og de erfaringene på best mulig måte, det kommer til å bli veldig mye viktig arbeid som skal gjøres der, sa Støre.

Vil ha med Stoltenberg videre

Finansminister Jens Stoltenberg har flere ganger sagt at han vil fortsette som finansminister dersom Ap vant valget. På spørsmål om dette i dag, svarer Støre:

– Det har vært et fantastisk privilegium å få Jens med i regjering. At han sa ja og tok den for laget som han gjorde, dét har vært veldig viktig for laget. Jeg tror også det har vært viktig for tilliten til Arbeiderpartiet, sa Støre.

– Og han er jo ønsket av meg til å fortsette i den jobben, og det er det jeg har å si om dét.