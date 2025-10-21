– Maktutredning-ideen, den har jeg sett. Den skal jeg gå inn i og se på. Det er en interessant idé, sa statsministeren da han talte på YS-konferansen tirsdag formiddag ifølge NTB.

Tiden er inne

Han svarte på en utfordring fra YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, som har tatt til orde for en ny maktutredning.