Store Palestina-demonstrasjoner i storbyer i Europa

Titusenvis av mennesker samlet seg i Barcelona til støtte for Palestina. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

I Barcelona anslår politiet at rundt 70.000 mennesker deltar i demonstrasjoner lørdag. Arrangørene hevder at det er snakk om rundt 300.000 mennesker.

Blant demonstrantene var det palestinske flagg og plakater med budskap som «stopp folkemordet» og «hold hendene unna flåten», med henvisning til aktivistkonvoien Global Sumud Flotilla, som nylig ble stanset av israelske soldater.

I London er 355 personer pågrepet i forbindelse med en demonstrasjon ved Trafalgar Square, ifølge politiet.

Politiet har pågrepet over 350 personer i London i forbindelse med en støttedemonstrasjon for den forbudte gruppen Palestine Action. Foto: Maja Smiejkowska / PA via AP / NTB

Demonstrasjonen i London er arrangert av Defend Our Juries, som sier at mer enn tusen mennesker samlet seg for å holde en stille masseprotest mot et forbud mot gruppen Palestine Action, som ble forbudt av britiske myndigheter tidligere i år.

– Klokken 17.20 var 255 personer pågrepet for å ha støttet en forbudt organisasjon. De fleste som fortsatt befinner seg på Trafalgar Square, er tilskuere som holder opp plakater til støtte for Palestine Action, skriver britisk politi på X.

Samtidig har det vært store demonstrasjoner i Roma, Madrid og Lisboa.