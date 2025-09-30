Støre om ungdomskriminalitet: – Blir mer alvorlig

Statsminister Jonas Gahr Støre og justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen deltok på et møte med politiet på politihuset på Grønland i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Oslo er hovedstaden, den største byen. Den har generelt, sammenlignet med andre hovedsteder, et lavt kriminalitetsbilde. Barne- og ungdomskriminaliteten viser seg å sikkert flate ut, men det blir mer alvorlig. Og de blir yngre, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB etter møtet.

– Begge de delene er veldig urovekkende.

Han og justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen ble brifet av Oslo-politiet om de nylige hendelsene i Oslo hvor unge ned i 13-årsalderen har vært involvert i både granateksplosjon og knivstikking.