Støre om statsbudsjettbråket: – Det er ingen som har løyet her

– Egentlig er det ingen som har løyet her. Det har vært omstendigheter som har vært uheldige, og som jeg beklager, sa Støre da han møtte pressen etter et gruppeseminar i Arbeiderpartiet mandag ettermiddag.

Bakteppet er at regjeringen har løftet fram ordningen med gratis ferje som en suksess, og at Støre senest uken før valget sa at den ville bli videreført.

I en valgkampvideo med Ap-nestleder og helseminister Jan Christian Vestre advarte Støre også mot å stemme på høyresiden. Han skremte med at Høyre og Frp ville fjerne ferjeordningen og ordningen med sletting av studiegjeld for folk som bosetter seg i landets utkantkommuner.

Men da statsbudsjettet for 2026 ble lagt fram i forrige uke, var begge disse sakene kuttet. Det har skapt mye bråk – både fra budsjettpartner og eks-regjeringskollega Sp, men også i egne rekker.

Annonse

Mange lokale Arbeiderparti-folk har lokket velgere før årets valg med løfter om at regjeringen skulle videreføre disse ordningene.

– Utrolig mange poster i statsbudsjettet

– Det er en feil som vi er veldig lei oss for, og som jeg har sagt åpent unnskyld for. Det er mange velgere som har hørt et budskap fra oss som ikke var i samsvar med statsbudsjettet, sier statsministeren.

– Statsbudsjettet har utrolig mange poster, og det er mye som der blir behandlet veldig fort. Her har det vært for dårlig kommunikasjon, slik at den situasjonen har oppstått. Det må vi håndtere, og jeg har sagt at vi er åpne for å finne løsninger på det.

Annonse

På NTBs spørsmål om når det var regjeringen begynte å snakke om disse sakene, svarer Støre at budsjettarbeidet starter tidlig på året og endrer seg løpende.

– Budsjettet blir til underveis fordi tall forandrer seg og skal endelig låses. Det er tusenvis av beslutninger i et slikt budsjett, men dette var av de områdene hvor vi fant ut at vi må holde igjen, sier han.

Skapte feil inntrykk i intervju

Fredag ble det kjent at Støre overfor lokalavisa Øyposten hadde lovet at ordningen med gratis ferje for folk som reiser til og fra små kystsamfunn, ville videreføres dersom regjeringen vant valget. Men i forslaget til statsbudsjett var denne ordningen altså fjernet. Der er det heller foreslått rabattert ferje.

Annonse

– Dette var midt i valgkampinnspurten. Hadde du ikke all grunn til ikke å snakke sant om dette akkurat da?

– Nei, det var et intervju som handlet om mange sider ved fergepolitikken vår, sier han og legger til:

– Og det skapte det inntrykk at det var det vi gikk til valg på, og at det hadde vi et statsbudsjett-opplegg på, som ikke vi hadde inne. Det beklager jeg, det er feil.