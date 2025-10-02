Støre om økende krigsfrykt i Europa: – Hold blikket på Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på høstens EPC-møte sammen med statsledere fra nærmere 50 europeiske land. Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi tar dronerapporter på stort alvor. Men bare diskusjonen rundt dette er egnet til å ta oppmerksomhet fra andre saker. Dette må ikke få oss til å ta øynene fra den dramatiske krigssituasjonen som fortsatt er i Ukraina, sier Støre til NTB.

Statsministeren deltar torsdag på møtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPF) i København sammen med de aller fleste av Europas stats- og regjeringssjefer. I alt har 47 ledere meldt sin ankomst.

Sikkerhet toppsak

EPF-møtet skjer i kjølvannet av onsdagens uformelle EU-toppmøte. På begge møtene har en stadig mer uforutsigbar sikkerhetssituasjon i Europa toppet dagsordenen.

I København hersker nærmest en krigsstemning. Hundrevis av politifolk i gatene og dronehjelp fra flere land, herunder Norge og Sverige, understreker alvoret.

I havna er en tysk fregatt på plass som for å vise at EU flekser sine sikkerhetsmuskler.

Bakteppet er de mange droneobservasjonene og flere russiske krenkelser av europeisk luftrom den siste tiden. Det skaper frykt for at en krig med Russland rykker stadig nærmere.

Også hva som nå trengs for å styrke Ukraina, står på dagsordenen. Og muligens dukker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opp, slik han har gjort på tidligere EPF-møter.

Deler ikke krigsfrykt

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har flere ganger slått fast at hun mener en hybridkrig har truffet Europa.

– Vi må være åpne om at dette bare er begynnelsen, sier hun i et intervju med Financial Times onsdag.

Den tyske militærhistorikeren Sönke Neitzel sa i et intervju med den danske avisa Politiken nylig at en krig med Russland kan komme før vi tror.

Professoren mener det er over 50 prosent risiko for en krig mellom europeiske og russiske bakkestyrker i løpet av de neste årene.

– Deler du krigsfrykten?

– Jeg mener vi skal være veldig grundige i måten vi omtaler sammensatte eller hybride trusler på. At vi forstår dem og reagerer riktig på dem, sier Støre.

– Men det er også viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner om at det er en umiddelbar krigsfare i Europa. Det gjør oss dårligere stilt til å håndtere innholdet i de enkelte episodene vi møter, framholder han.

Vil løfte fram ungdomskriminalitet

I København skal Støre ha egne møter med både EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, EU-president Antonio Costa og EUs utenrikssjef Kaja Kallas, i tillegg til møter med flere av EU-landenes ledere.

Støre peker på at Europas sikkerhetsutfordringer favner bredt og også handler om ting som økonomisk sikkerhet, narkotikautfordringer og migrasjon.

Et av temaene han selv vil løfte fram, er hvordan man skal få bukt med den voksende ungdomskriminaliteten, som gjerne er grenseoverskridende.

Den siste tida har det vært flere saker der til dels svært unge gutter har blitt innbrakt etter grove voldsepisoder. Ifølge politiet kan flere av sakene ha forgreininger til internasjonal gjengkriminalitet.

– Det er en sak jeg kommer til å ta opp helt eksplisitt. Jeg var i møte med Kripos, politiet og Oslo-politiet i går og fikk et inngående bilde i hvordan dette nå er et felleseuropeisk tema, med stadig yngre lovbrytere som utfører stadig mer alvorlig kriminalitet, med bakmenn i andre land. Det gir behov for et veldig nært politisamarbeid, framholder han.

Dronemur

På onsdagens uformelle EU-toppmøte var oppbyggingen av et droneforsvar langs EUs østflanke et av hovedtemaene.

– Vi må handle nå, slo EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fast i forkant av møtet.

Det er imidlertid høyst uklart hvordan en dronemur skal se ut og ikke minst hva den vil koste. Tyskland, EUs største økonomi, er åpent skeptisk til planen.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre blir tatt imot av kong Frederik og dronning Mary. Det danske kongeparet er vertskap for middag på Amalienborg slott for statsledere fra hele Europa. Ole Berg-Rusten / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre tok en øl sammen med Storbritannias statsminister Keir Starmer på takterrassen på hotellet etter å ha vært på middag på Amalienborg slott onsdag kveld. Ole Berg-Rusten / NTB