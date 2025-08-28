Støre om innspurten av valgkampen: – Vi lever i en dramatisk tid 

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Støre var på besøk hos Kloden teater på Økern i Oslo torsdag ettermiddag, og kom rett fra Trondheim hvor han blant annet ble utfordret av velgere i statsministerduell på NRK.

– Nå er vi mot siste sving når man skal løpe én runde rundt en friidrettsbane. Da er det bare å ha fokus på ett sted, og det er mot mål. Det er elleve dager til og det kommer til å bli veldig spennende dager. Jeg har en god følelse, sier han til Dagsavisen.