Støre om innspurten av valgkampen: – Vi lever i en dramatisk tid
Valgdagen nærmer seg. Etter Kampen-drapet har stortingsvalget fått et stort alvor over seg, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er i innspurten av stortingsvalget.
FOTO: Jonas Bucher
Innenriks
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Støre var på besøk hos Kloden teater på Økern i Oslo torsdag ettermiddag, og kom rett fra Trondheim hvor han blant annet ble utfordret av velgere i statsministerduell på NRK.
– Nå er vi mot siste sving når man skal løpe én runde rundt en friidrettsbane. Da er det bare å ha fokus på ett sted, og det er mot mål. Det er elleve dager til og det kommer til å bli veldig spennende dager. Jeg har en god følelse, sier han til Dagsavisen.