Støre om Gaza-toppmøtet: – Et svært uvanlig møte

– Det var et svært uvanlig møte, sier han til norske medier i etterkant av toppmøtet.

Stats- og regjeringssjefer fra Midtøsten og Europa møttes mandag i den egyptiske badebyen Sharm el-Sheikh, der USAs president Donald Trump opptrådte som vert og hilste alle velkommen.

Trump og lederne fra Egypt, Qatar og Tyrkia signerte en felles erklæring i den egyptiske byen som skal befeste våpenhvilen mellom Israel og Hamas på Gazastripen.

– Dette er en enestående dag for verden, det er en enestående dag for Midtøsten, sa Trump.

En rekke statsledere var tilstede under signeringen.

– Vi som møttes, er alle land som støtter opp under en mer varig fred, sier Støre.

– Sterke bilder

– Men stemningen har vært preget av at gislene har blitt løslatt. Det var sterkt å se bildene av gisler som nå gjenforenes med sine familier og kjære, samtidig som mange palestinske fanger skal frigis fra israelske fengsler, sier han.

På møtet understreket Støre betydningen av at man nå går inn i fase 2 av våpenhvileavtalene.

Blant annet handler det om å få inn nødhjelp og utstyr som drivstoff og midlertidige boliger til befolkningen på den utbombede Gazastripen.

– Møtet i dag viser at vi nå går inn i en ny fase. Den vil kreve mye av mange, og Norge vil bidra. Det er nå et reelt håp om at lidelsene i Gaza kan ta slutt, men det er en lang vei til varig fred, stabilitet og levelige kår for folk i Gaza, sier Støre.

Frykt for ny vold

Han peker på at det fortsatt er utbredt frykt for ny vold på Gazastripen.

– Grupper står mot hverandre, og det er masse våpen, sier han.

Hvem som skal styre videre på Gazastripen, er foreløpig ikke avklart. På spørsmål fra norske medier om Norge ved å undertegne erklæringen kan bidra å undergrave legitimiteten til et palestinsk styre, sier Støre:

– Dette er et av Norges hovedpoenger. Utviklingen må lede til at palestinere styrer Palestina. De palestinske selvstyremyndighetene må gradvis få et større ansvar.

Støre advarer også mot å glemme Vestbredden.

– Utviklingen der er veldig urovekkende, sier han.

Langt håndtrykk

Støre ble hilst velkommen med et uvanlig langt håndtrykk av Trump, der de to snakket sammen.

– Hva snakket dere om?

– Jeg understreket betydningen av at vi bygger videre på det som skjer her i dag, sier Støre, som trekker inn Ukraina.

– Ukraina trenger også handlekraft og samling, understreker han.

– Men Trump er opptatt av at han er en som får slutt på kriger. Denne gisselutvekslingen hadde ikke skjedd uten ham, og det ga jeg ham anerkjennelse for.

Gjenoppbygging

– Vi har fred i Midtøsten, sa president Trump under Gaza-toppmøtet i Sharm el-Sheikh, og la til at det er nå gjenoppbyggingen starter.

Han understreket samtidig at gjenoppbygging krever at Gazastripen demilitariseres.

Trump oppfordret videre partene til «en ny æra med harmoni».

– Vi har en sjanse som kommer én gang i livet til å legge de gamle stridene og det bitre hatet bak oss, sa Trump, og han oppfordret israelere og palestinere til å legge gamle feider til side og «erklære at vår fremtid ikke skal styres av kampene fra tidligere generasjoner».

Dokumentet som ble undertegnet mandag, inneholder en hel rekke regler og retningslinjer og er svært omfattende, sa Trump.

Det nøyaktige innholdet ble ikke avslørt i første omgang.

Konferanse om gjenoppbygging

– Du er den eneste som kan oppnå fred i regionen, sa Egypts president Abdel Fattah al-Sisi under et møte med Trump kort før signeringen.

Han ba også Trump om støtte til en planlagt konferanse om gjenoppbygging av Gazastripen, som Egypt ønsker å være vertskap for sammen med Tyskland.

Ifølge egyptiske kilder skal konferansen finne sted i november i Kairo. En bestemt dato er imidlertid ikke fastsatt ennå.