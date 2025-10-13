Støre om fangeutvekslingen: – Sterkt øyeblikk

Mandagens fangeutveksling i Gaza er et sterkt øyeblikk og et viktig sted på veien mot fred, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

– Det er et sterkt øyeblikk når gislene nå er frigitt og på vei tilbake til sine kjære, og samtidig skal palestinske fanger frigis fra israelske fengsler, sier Støre til NTB.

Han sier videre at det er helt avgjørende av våpenhvilen holder og at humanitær hjelp får komme uhindret inn på Gazastripen.

Støre og utenriksminister Espen Barth Eide er blant dem som deltar på et toppmøte i egyptiske Sharm el-Sheikh om Gazas framtid.

Over 20 stats- og regjeringssjefer skal dit, blant dem USAs president Donald Trump og Palestinas president Mahmoud Abbas.

– Norge støtter opp om dette viktige skrittet mot fred i Gaza. Norge vil også støtte opp om at palestinske myndigheter sikres i det framtidige styresettet i Gaza, sier Støre.

Tidligere ble det meldt at Israels statsminister Benjamin Netanyahu også skulle delta, men dette ble senere tilbakevist av hans eget kontor.

Iran skal også ha blitt invitert til møtet, men svarte nei. Iran er en sterk støttespiller til Hamas, som heller ikke er representert på møtet.