Det er meldt ekstremvær på Sør-Norge i helgen. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer folk til å følge med på situasjonen. Ole Berg-Rusten / NTB

NRK meldte først om statsministerens uttalelse.

– Til helgen treffer ekstremværet Amy Sør-Norge, og det kan bli det sterkeste uværet vi har opplevd på mange år. Vi står godt rustet i Norge til å møte uvær, men hver og en av oss kan bidra til mer trygghet ved å ta noen forholdsregler. For eksempel er det lurt å sikre løse gjenstander ute, sørge for at du har det du trenger hjemme – og følge rådene fra myndighetene, skriver Støre på Facebook.

Han anbefaler å følge nettsiden www.varsom.no for løpende oppdateringer.