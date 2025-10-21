Støre om budsjettbråket: Ikke bra i det hele tatt

– Vi har hatt et grundig møte med stortingsgruppa og ønsker raskt å få en avklaring og at det blir ryddet opp i dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på vei ut fra YS-konferansen tirsdag.

– Det må skje i Stortinget. Jeg tror det blir en god løsning. Vi skal gjenopprette tilliten til alle våre, sier han.

– Skal komme med løsninger raskt

På spørsmål fra NTB om hvorfor han ikke kan si helt tydelig at de dropper å skrote gratis ferge og sletting av studielån, svarer han at budsjettet ligger i Stortinget.

– Men jeg sier som statsminister og partileder i Arbeiderpartiet at vi skal ta tak i dette der det hører hjemme i Stortinget og komme med løsninger som svarer ut utfordringene på disse to områdene. Det kommer til å skje veldig raskt, sier han.

– Hvorfor kan du ikke gi et tydelig signal på at dette dropper dere?

– Jeg tror mange oppfatter dette signalet.

– Så det er et signal på at dere dropper dette?

– Jeg tror man oppfatter at det er et veldig tydelig signal, sier Støre og fortsetter:

– Jeg er opptatt av mine tillitsvalgte, mine ordførere ute på jobb som har stått i en situasjon og har sagt at her kommer det ordninger, og det har folk hørt på. Og på grunn av omstendigheter som jeg er veldig lei meg for, så er ikke det ikke det som skjer, sier Støre.

– Det må vi rydde opp i overfor de tillitsvalget, det er vi veldig enige om i stortingsgruppa, og det kommer til å skje, fortsetter han.

– Ikke bra i

det hele tatt

Han viser til at han i et intervju med lokalavisa Øyposten tre dager før valget sa at det skulle fortsette å være gratis ferge dersom han fikk fortsette som statsminister.

– Vi politikere kan også gjøre feil. Jeg ber om å bli trodd på at jeg ikke ønsket å juge. Jeg sa noe som var en feil kobling og har gjort det tydelig at vi må rette på det nå.

Han sier videre at håndteringen ikke har vært bra.

– Det var ikke noe bra i det hele tatt. Det er et bra budsjett vi har lagt fram, det treffer tiden vi er i. Jeg skulle veldig ønske at dette ikke hadde skjedd, jeg er enig i at dette ikke er bra, derfor har jeg beklaget det og sagt unnskyld.