Støre og Vistnes: – Listhaug spiller bingo med næringslivet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og LO-leder Kine Asper Vistnes stiller opp på sitt aller første intervju sammen – for å advare mot Listhaug.

– Det er veldig skremmende å høre på hvordan Frp og Sylvi Listhaug spiller bingo med rammevilkårene til næringslivet, sier LO-lederen til NTB.

Blant annet refser hun og statsministeren Frps planer om å legge ned Innovasjon Norge.

– De roper høyt om at folk må beholde mer av pengene sine selv. Men folk må jo ha arbeidsplasser å gå til for å tjene penger, sier Vistnes.

Hun frykter stans i flere omstillingsprosjekter, nedleggelser og nedbemanninger dersom Frp får viljen sin.

– Stem på dem som bryr seg om at du har en trygg jobb og en trygg inntekt. Ikke stem bort jobben din, er budskapet hennes.

– Skremselsbilde

Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer på advarselen fra LO-lederen og statsministeren.

– Når kampsak nummer 1 for Ap og LO kort tid før valget virker å være subsidier til mange bedrifter med internasjonale eiere i stedet for å sørge for at folk får bedre råd, sier det egentlig alt om at ingen av dem lenger representerer vanlige folks interesser, skriver hun i en epost til NTB.

Men statsministeren støtter LO-lederen og forsvarer bruken av offentlig støtte til industrien.

– Det er ikke slik at det offentlige går inn og tar over for de private. Det er uansett privat kapital som er ryggraden i nye investeringer. Men det er særlige tilfeller hvor vi har lagt politiske føringer om at utslipp skal ned. Da er det rimelig at fellesskapet stiller opp, sier han.

Tirsdag gikk 64 fagforeningsledere ut med et opprop der de advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare dersom Frp gjør alvor av planene sine.

– Frp vil altså avvikle Innovasjon Norge. Jeg tror ikke Listhaug kan ha vært mye rundt fra vik til vik, fra nes til nes, i Norge og spurt hva det betyr, sier Støre.

– Henger ikke i hop

Han og LO-lederen peker på tall fra Innovasjon Norge som viser at Norge har nesten 6000 høyvekstbedrifter – og at dette nesten har doblet seg på ti år.

Om lag hver fjerde av disse bedriftene har fått støtte fra Innovasjon Norge.

– Det næringslivet roper etter, er flere prosjekter og flere bein å stå på. De står klare, de satser, og så får de politiske signaler om at her er det sløsing og tilkarring. Det er en ordbruk som jeg ikke har hørt maken til, sier LO-lederen.

Hun legger til:

– Jeg synes er forunderlig at du kan gå ut og si sånne ting, og samtidig si at du gjerne vil ha industrien. Det henger ikke i hop, og da må vi si ifra. Det er vår oppgave, for det handler om tryggheten på arbeidsplassene til folk.

Frp-lederen slår igjen tilbake:

– Vi registrerer at LO og Arbeiderpartiet fortsetter å basere valgkampen sin på blank løgn om Frps politikk, skriver hun i eposten, men uten å kommentere spørsmålet om framtiden til Innovasjon Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og LO-leder Kine Asper Vistnes mener at Frp setter arbeidsplasser i fare. Javad Parsa / NTB

Snur skremmebildet

Støre mener at hele virkelighetsbeskrivelsen til høyresiden er i ferd med å rakne.

– Den har vært skjev og tendensiøs, og den er avdekket. De siste ukene av valgkampen begynner det å bli overtydelig for folk at de er blitt presentert et skremmebilde, sier han.

– Vi er et land med mange utfordringer. Men vi har lav ledighet, høy aktivitet, høye investeringer, høye overskudd og høy eksport.

Nå skremmer i stedet Støre og Vistnes med hva de mener vil skje hvis Listhaug får makta:

Høyere rente og priser.

En tøffere arbeidshverdag.

Og at Norge vil bli eneste land uten en egen industripolitikk.

Leder i Fremskrittspartiet (Frp) Sylvi Listhaug mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bør se seg selv i speilet før han kritiserer Fremskrittspartiets næringspolitikk. Ole Martin Wold / NTB

– Bør se seg i speilet

Frp-lederen mener Ap og regjeringen har lite å skryte av når deres fireårsperiode går mot slutten.

– Støre bør se seg godt i speilet når han beskylder andre for å drive opp renta, all den tid vanlige folk under hans styre har fått 13 rentehevinger og ett minimalt kutt rett før sommeren.

– Frp vil tvert om redusere avgifter som vil dempe prisene og dermed også rentepresset. Jeg tror folk husker at boliglånet, strømmen og drivstoffprisene var billigere da Frp hadde hånden på rattet, sier Sylvi Listhaug.