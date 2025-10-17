Støre og Vestre legger seg flate etter ferjekritikk: – Unnskyld

Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre (Ap) beklager flere uttalelser de kom med i valgkampen, blant annet om gratis ferge.

VG skrev fredag at Støre overfor lokalavisa Øyposten hadde lovet at ordningen med gratis ferje ville videreføres om regjeringen vant valget. I forslaget til statsbudsjett er ordningen fjernet, og det er heller foreslått rabattert ferje.

– Svaret mitt i Øyposten ble feil, og det ber jeg om unnskyldning for. Jeg burde heller sagt at det viktigste for Arbeiderpartiet er rimelige ferjepriser, og ikke sagt gratis ferje ettersom vi foreslår å endre den ordningen i statsbudsjettet som vi la fram denne uken, skriver Støre til NTB.

VG var først med å omtale beklagelsene.

Også Vestre beklager

Annonse

Regjeringen har også fått mye kritikk for en video der Vestre blant annet advarte om at gratis ferje ville være historie om høyresiden skulle vinne valget. Også helseministeren legger seg flat.

Vestre advarte også om kutt i ordningen med sletting av studiegjeld for folk som bosetter seg i landets utkantkommuner.

Men dette hadde Arbeiderpartiet gått inn for å kutte da statsbudsjettet for 2026 ble vedtatt på en regjeringskonferanse med alle statsrådene til stede 21. august. Valgkampvideoen ble laget 2. september.

– Punktet om gratis ferje burde ikke vært med i filmen. Jeg burde ikke trukket fram denne saken når vi foreslår det samme i statsbudsjettet for neste år som vi la fram denne uken. Jeg burde også droppet punktet om gjeldsslette. Det er mitt ansvar, og det er jeg lei meg for, sier Vestre til NTB.

Annonse

– Det jeg kan si med hånden på hjertet, er at dette ikke var bevisst gjort, men det gikk fort i innspurten av valgkampen, og da vi spilte inn videoen, burde jeg ha koblet innholdet i videoen med diskusjonene om budsjett i regjering. Da ble det feil, og det vil jeg si tydelig unnskyld for, sier han videre.

Vestre ble torsdag spurt av NRK om han ville beklage valgkampvideoen, noe han ikke ønsket. Men fredag var tonen altså en annen.

Høster kritikk

Tidligere regjeringspartner Senterpartiet har reagert svært kraftig på kuttene.

Annonse

Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier Ap må komme med et nytt budsjettforslag før partiet er med på forhandlinger. Han har videre sagt at Ap først bør sondere med Høyre om nytt budsjett, selv om han ikke tror de lykkes med det.

Høyre-leder Erna Solberg kom også på banen fredag. Støre løy om ferjeprisene, skriver hun på Facebook.

– Jeg har alltid vegret meg for å ta i bruk ordet «løgn» om noe andre politikere har sagt, men i dette tilfellet er det eneste riktige ord. For Arbeiderpartiet har snakket usant til velgerne, samtidig som de har feilinformert om sine motstandere. De bør beklage, og de bør rydde opp internt, skriver Solberg.